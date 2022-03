Wojna na Ukrainie. Polskie radio zmieniło tryb pracy

Redakcje Polskiego Radia już kilka minut po wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy złamały ramówki i rozpoczęły emisję audycji specjalnych. Na przejścia graniczne oraz do kluczowych miast na południu kraju zostali wysłani reporterzy, by relacjonować również wydarzenia po polskiej stronie. Wszystko po to, aby słuchacze mieli jak największą wiedzę o trwającej wojnie.

WOJNA NA UKRAINIE



„W obliczu bandyckiego napadu Rosji na Ukrainę, Polskie Radio jako nadawca pełniący misję publiczną oraz instytucja o charakterze strategicznym, realizuje swój konstytucyjny obowiązek przekazywania społeczeństwu rzetelnych, obiektywnych i bieżących informacji. Redakcje Polskiego Radia już kilka minut po wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy w czwartek 24 lutego nad ranem, złamały ramówki i rozpoczęły emisję audycji specjalnych” – poinformowało Polskie Radio w komunikacie.



„Natychmiast na antenach Polskiego Radia pojawiły się relacje korespondentów. Na przejścia graniczne oraz do kluczowych miast na południu kraju zostali wysłani reporterzy Polskiego Radia, by relacjonować także wydarzenia po polskiej stronie (np. rozmowy z uchodźcami, wypowiedzi mieszkańców i władz miejskich)” – dodano.



Program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczął emisję specjalnych serwisów informacyjnych w języku ukraińskim, które docierają nie tylko na terytorium Polski, ale też do części Ukrainy, Rosji i prawie całej Europy.



„Serwisy te przygotowują i prezentują dziennikarze Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy” – podano.

Dodatkowo antena Polskiego Radia dla Zagranicy emituje na Ukrainę audycje także na częstotliwościach UKF dzięki nadajnikom w Kijowie oraz dziewięciu nadajnikom w obwodach – Donieckiem i Ługańskim.



„Nota bene wciąż, od czasu sfałszowanych wyborów na Białorusi, Polskie Radio na falach długich radiowej Jedynki trzy razy dziennie emituje także serwisy w języku białoruskim, przekazując tamtejszemu społeczeństwu obiektywne informacje o reżimie Łukaszenki. Teraz są one oczywiście uzupełniane o dane dotyczące agresji na Ukrainę” – podaje Polskie Radio.



Polskie Radio udostępniło w swoim internetowym odtwarzaczu radiowym sygnał publicznego Ukraińskiego Radia. Jest to dodatkowy kanał odbioru, dzięki któremu obywatele Ukrainy przebywający w Polsce w prostszy sposób mogą słuchać programu radiowego w swoim języku. Ukraińskiego Radia można słuchać za pośrednictwem playera www Polskiego Radia oraz na platformie moje.polskieradio.pl. W kolejnych dniach sygnał publicznego ukraińskiego nadawcy zostanie także dodany do aplikacji mobilnej „Polskie Radio”.



Program Pierwszy Polskiego Radia, Trójka i Polskie Radio 24 nadają serwisy co pół godziny. Radio informuje m.in. o sytuacji w Ukrainie, działaniach polskich władz, światowych doniesieniach związanych z rosyjską inwazją, a także inicjatywach społecznych.

Polskie Radio 24 wydania specjalne związane z atakiem militarnym Rosji na Ukrainę realizuje przez całą dobę. Na portalu PolskieRadio24.pl co kilka minut dodawane są nowe informacje dotyczące działań wojennych, dyplomatycznych oraz pomocowych. Równolegle ruszyła specjalna podstrona, na której zbierane są najważniejsze informacje.



Polskie Radio uruchomiło także akcję informującą o tym, jak pomagać Ukrainie oraz uchodźcom. Na portalu Polskiego Radia 24 udostępniane są streamingi video z kamer monitoringu, zamontowanych w różnych punktach Kijowa i innych miast Ukrainy.



Program Drugi Polskiego Radia emituje muzykę kompozytorów ukraińskich z archiwów Polskiego Radia. W audycjach Dwójki czytana jest współczesna poezja ukraińska, a także poetów i poetek polskich, którzy publikowali wiersze wspierające naród ukraiński. Radiowa Dwójka zrezygnowała też z udziału rosyjskich artystów w koncertach organizowanych przez antenę.



„W tak dramatycznych chwilach jak te, gdy rosyjskie wojska mordują niewinnych ludzi, media publiczne udowadniają swoją wyjątkową rolę” – podkreśla Polskie Radio.