Politico: Napływ uchodźców z Ukrainy wywołuje w Polsce wielki odruch serca

Polski korespondent Politico pojechał do Przemyśla i Medyki, aby opisać sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. Tym razem krytyczny wobec Polski portal z uznaniem wypowiada się o reakcji Polaków i chęci pomocy Ukraińcom, którzy uciekają z zaatakowanej przez Rosję ojczyzny. „Napływ uchodźców z Ukrainy wywołuje w Polsce wielki odruch serca” – czytamy w relacji.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Politco zestawia sytuację panującą obecnie na Ukrainie do tego, co nawiedziło Europę w 2015 roku, gdy Stary Kontynent szturmowali głównie młodzi mężczyźni z Afryki.



„Ucieczka przed wojną na Ukrainie może się przekształcić w największy kryzys humanitarny w dziejach Unii Europejskiej. Przed siedmioma laty do Europy przybyło ok. 1,3 mln osób. (…) Przed wybuchem wojny Polacy wyrazili gotowość przyjęcia miliona uchodźców, teraz mówi się o liczbie nawet pięciokrotnie większej” – czytamy w tekście.



Korespondent odnotowuje, że „większość przyjeżdżających do Polski to ukraińskie kobiety i dzieci”. Informuje także o tym, że „polski rząd umożliwił Ukraińcom bezpłatną podróż koleją, dostęp do opieki medycznej, uproszczenie polityki azylowej, a także pomoc w znalezieniu pracy. Do tego polski rząd obiecał rozszerzenie programu 500+ także na dzieci uchodźców”.





Politico: Polacy pełni empatii dla Ukraińców

Portal zauważa, że „Polacy z wielką empatią reagują na napływającą z Ukrainy ludność. Ludzie udostępniają swoje domy dla uchodźców, przekazują ogromną ilość żywności i odzieży, a tysiące osób zgłaszają się jako wolontariusze do pomocy”.



W korespondencji czytamy wypowiedź 22-letniego studenta z Warszawy Adama Krasińskiego, który wraz z dwoma kolegami pojechał w niedzielę na granicę. „Zabrali do Warszawy sześcioosobową rodzinę Ukraińców, czterech uczniów marokańskich i jednego Afgańczyka”.



– Liczba uciekających osób jest niesamowita, a my, Polacy, reagujemy na to, co się dzieje w sposób niezwykle emocjonalny. Każdy z nas pomaga jak może – przytacza wypowiedź polskiego studenta Politico.



Dziennikarz opisuje także rozmowę, którą odbył z dwiema kobietami z Medyki, podającymi uchodźcom na granicy gorącą zupę.„Są tutaj codziennie od piątku” – czytamy.

#wieszwiecej Polub nas

„Uciekałam, mój mąż i ojciec zostali bronić ojczyzny”

Portal przytacza też relacje osób, które trafiły do Polski. – Nie rozumiem, co się dzieje i dlaczego. Zaczęli bombardować miasto i musiałam uciekać. Mój mąż i ojciec zostali i walczą – opowiada Helena Arykul, która do Przemyśla trafiła z Odessy.



– Mam nadzieję, że w Polsce będę mogła dalej ćwiczyć taniec – mówi 13-letnia Mariana, która uciekła z Kijowa wraz z matką, dziadkami i dwójką małego rodzeństwa.





Politico: Mężczyźni wracają bronić Ukrainy

źródło: politico.eu

Politico donosi także o Ukraińcach wracających do kraju, żeby bronić ojczyzny. – Jadę do Kijowa, gdzie będę czekać na rozkazy – mówi Wiktor Biełyński, którego wybuch wojny zastał w Barcelonie. – Zarezerwowałem samolot do Krakowa, potem autobusem dostałem się do Przemyśla i wracam bronić mojej stolicy – relacjonuje rozmowę z 44-letnim Ukraińcem Politico.„Biełyński na Ukrainę jedzie pociągiem, który opuszcza Polskę wypełniony ubraniami, pieluchami, kosmetykami, kocami i śpiworami”.