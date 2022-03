Sabotażyści w kijowskim metrze. Pociski ukryli w pluszowym misiu

Policja kontrolująca kijowskie metro zatrzymała w środę sabotażystów, którzy chowali pociski w pluszowym misiu – wynika ze zdjęć, które w środę zostały opublikowane na Twitterze kanału NEXTA.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Policja zatrzymała w kijowskim metrze sabotażystów. Chowali pociski w pluszowej zabawce„ – opisano dwie fotografie widniejące na profilu NEXTY.



Na jednej z fotografii widać czwórkę mężczyzn stojących twarzami do ściany, którzy pilnowani są przez uzbrojonego funkcjonariusza. Kolejne zdjęcie przedstawia rozprutego pluszowego misia obok którego leży kilkanaście nabojów.



Inni rosyjscy dywersanci, wg tych źródeł, zaatakowali w niedzielę rodzinę z trojgiem dzieci – rodzice i córka zmarli, a dwójka pozostałych dzieci została ciężko ranna.



W środę mer Kijowa Witalij Kliczko oznajmił, że rosyjska armia jest coraz bliżej miasta. Apelował do mieszkańców, by nie wychodzili bez absolutnej konieczności z domów, a gdy rozlegają się syreny, szli do ukrycia. Wezwał także o przestrzeganie godziny policyjnej, która obowiązuje od godz. 20 do 7 rano.