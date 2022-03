Rodzina uchodźców miała wypadek. Policjanci zajęli się czwórką dzieci

Ludzki odruch, a nie obowiązek wynikający ze służby. Policjanci ze Staszowa (Świętokrzyskie) otoczyli opieką uchodźców z Ukrainy, w tym czwórką dzieci, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym.

Staszowscy policjanci we wtorek w południe zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie relacji Połaniec - Staszów. 70-letni obywatel Niemiec kierujący citroenem najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, w następstwie czego wjechał do rowu. Uczestnicy zdarzenia nie doznali poważnych obrażeń, jedynie 38-letnia pasażerka zabrana została do szpitala na badania.



– Jak ustaliliśmy, obywatele Ukrainy przekroczyli granicę w miejscowości Budomierz. Tam czekali na nich znajomi z Niemiec, którzy przyjechali, by zabrać ich do siebie. W dwóch autach znajdowała się czwórka dzieci: dwóch chłopców w wieku 6 miesięcy i 2,5 roku oraz dwie dziewczynki w wieku 1,5 roku oraz 11 lat. Wszyscy pod szpitalem czekali na wyniki badań kobiety z citroena – poinformowała mł.asp. Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej policji w Staszowie.



Do szpitala pojechali również staszowscy policjanci, którzy otoczyli wszystkich podróżujących opieką. Funkcjonariusze zaopiekowali się najmłodszymi dziećmi. Przewieźli oczekujących w bezpieczne miejsce, by mogli odpocząć i spokojnie poczekać na informacje ze szpitala. Na szczęście obrażenia kobiety nie były poważne, pozwoliły jej wrócić do dzieci i kontynuować drogę. Policjanci kupili także żywność, którą przekazali podróżującym na dalszą podróż.

źródło: pap

– Spontaniczny odruch policjantów spotkał się z ogromnym uznaniem podróżujących osób. Mężczyzna obywatelstwa ukraińskiego dziękował policjantom za to, co zrobili dla jego dzieci. Natomiast kierujący z drugiego pojazdu, obywatel Niemiec, który nie brał udziału w zdarzeniu drogowym na translatorze napisał obecnym na miejscu policjantom, że bardzo dziękuje za to, co zrobili. Napisał także, że nie spodziewał się takiej pomocy i życzliwości ze strony policji – powiedziała mł.asp. Szczepaniak. Dodała, że pomaganie innym, to najważniejsza cześć policyjnej służby.– Dla samych policjantów fakt pomocy nie był niczym nadzwyczajnym, jak krótko skomentowali – „sami jesteśmy rodzicami” – zaznaczyła policjantka.