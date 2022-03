Zmiana cen praw do emisji CO2. „Wiara w szybką transformację UE zachwiana”

Cena praw do emisji CO2 gwałtownie spada – z ok. 95 do 62 euro za tonę. To reakcja rynku na wojnę w Ukrainie. „Wiara w szybką transformację energetyczną w UE została mocno zachwiana” – oceniają ekonomiści z banku Pekao.

„Duża korekta na cenach praw do emisji CO2. Wcześniej rynek dyskontował szybkie wejście” – dodali eksperci Pekao na Twitterze.

Wiara w szybką transformację energetyczną w UE została mocno zachwiana. Duza korekta na cenach praw do emisji CO2. Wczesniej rynek dyskontował szybkie wejscie #Fitfor55. pic.twitter.com/EDh0bQkmLq — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 2, 2022

Z ciekawych i ważnych informacji nastąpiło załamanie cen CO2, których cena spadła już o 30% od szczytu w lutym. Dobra informacja, bo daje szanse na spadek cen energii elektrycznej i zmniejszenie presji inflacyjnej, która z uwagi na ropę i żywność jest wysoka — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 1, 2022

Spadek cen ETS to dowód na funkcjonowanie spekulacyjnego systemu��



��Giełda załamuje się w kilka dni. Na tak niestabilnych giełdowych mechanizmach nie można przeprowadzać transformacji��



Król jest nagi⬇️ pic.twitter.com/UlpsShONrG — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) March 2, 2022

źródło: PAP, twitter

Polski rząd od wielu miesięcy postuluje do Komisji Europejskiej Zgodnie z danymi handlowymi z Towarowej Giełdy Energii (TGE), koszt wytworzenia energii elektrycznej to w 60 proc. cena za koszt uprawnień do emisji CO2.