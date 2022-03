Dzieci z Kijowa chore na białaczkę dotarły do szpitala we Wrocławiu

Czworo chorych na białaczkę dzieci, u których zaplanowano przeszczep szpiku kostnego, dotarło do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzieci są w dobrym stanie, troje z nich czeka pilna transplantacja już niebawem.

Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Kałwak powiedział w środę, że w jego klinice jest już pięcioro dzieci z Ukrainy w wieku od 6 do 16 lat, które będą leczone z chorób nowotworowych. Jeszcze w środę na dojechać szóste dziecko transportowane z ukraińskiego Łucka.



– Wczoraj w nocy dotarły dzieci z Kijowa. Jak na fakt, że są w trakcie ciężkiego leczenia onkologicznego, to te 48 godzin podróży zniosły dobrze. Teraz przechodzą pierwsze badania przygotowujące do transplantacji, bo trójka z nich będzie miała już niebawem wykonane przeszczepy. Pobrania szpiku odbędą się dwa w Niemczech i jedno w Warszawie – powiedział prof. Kałwak.



Akcję pomocy ukraińskim dzieciom z chorobą nowotworową koordynuje specjalna grupa robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Monitoruje ona na bieżąco potrzeby tych pacjentów i organizuje miejsca w specjalistycznych ośrodkach w Polsce. Poza przyjęciem najciężej chorych dzieci na oddział przeszczepowy wrocławska klinika planuje również przyjmować, w miarę możliwości, dzieci do kontynuacji leczenia onkologicznego.



Prof. Kałwak przekazał, że dzięki pracom grupy roboczej PTOHD w całej Polsce jest już około pięćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, które wymagają pilnego leczenia hematologicznego i onkologicznego. I otrzymają je w wielu ośrodkach w Polsce.

– Sytuacja szpitali na Ukrainie jest bardzo trudna i złożona, chyba najgorsza jest w Charkowie. Tam nie ma w ogóle możliwości wydostania się. Z Kijowa udało się wydobyć tę część dzieci i to jest duży sukces. Tam sporo czasu te dzieci muszą spędzać w schronach, w piwnicy. Tam otrzymują kroplówki – powiedział prof. Kałwak.



Powiedział, że razem z dziećmi przyjechali też ich bliscy.



– Przyjechały mamy, babcie. One są zmęczone, przestraszone, ale tak naprawdę przyjechały też z olbrzymią nadzieją. Tak naprawdę, kiedy zaczęła się wojna w Kijowie, a te dzieci tam miały w tym swoim bardzo dobrym ośrodku zaplanowane transplantacje, to ci rodzice stwierdzili, że już koniec, nie ma szans. Myśmy zaoferowali pomoc; to jest dla nich szansa i z tego się cieszymy – powiedział prof. Kałwak.



Transport z polskiej granicy wykonano trzema ambulansami USK. Jako lekarz jechała z dziećmi stażystka w klinice, która studiowała we Wrocławiu, a jest Ukrainką. Pełniła zatem też rolę tłumacza.



– W rozmowach z dziećmi i rodzinami dominują tematy medyczne, ale jest też dużo łez. Oni są w wielkim stresie. Były nerwy, czy konwój w ogóle wyjedzie z Kijowa, czy nie zostanie ostrzelany. I to się udało. Traktują to jako wielką nadzieję, dziękują i są niezwykle wdzięczni – powiedział prof. Kałwak.



