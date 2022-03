„Zabijają nam dzieci, a wy siedzicie cicho”. Apel do rosyjskich piłkarzy

Zrozpaczeni Ukraińcy nie przebierają w słowach. Z kraju nękanego wojną coraz częściej dobiegają dramatyczne apele. Tym razem głos zabrał piłkarz Andrij Jarmołenko, który skrytykował bierność reprezentujących Rosję kolegów po fachu. „Pokażcie jaja!” – powiedział na nagraniu, które w mgnieniu oka obiegło sieć.

Jarmołence, na co dzień klubowemu koledze Łukasza Fabiańskiego z West Ham United, nie podoba się, że Rosjanie – prawdopodobnie w obawie przed reakcją Putina – nabrali wody w usta. Za kulisami opowiadają się przeciwko wojnie, ale gdy przychodzi co do czego, niewielu decyduje się na wygłoszenie swojego stanowiska.



W poście, opublikowanym w środę rano na Instagramie, Jarmołenko oznaczył kilkunastu kolegów po fachu: m.in. Andrija Arszawina, Denisa Czeryszewa czy Artiema Dziubę. Do tego ostatniego, którego zawstydzające nagranie wyciekło do sieci przed dwoma laty, skierował najbardziej dosadny apel: „pokażcie jaja, nie tylko w internecie, ale też w prawdziwym życiu!”.



Jarmołenko zaczął wypowiedź od przypomnienia, że choć urodził się w Sankt Petersburgu, czuje się w stu procentach Ukraińcem. I szybko przeszedł do rzeczy. – Mam pytanie do rosyjskich piłkarzy. Chłopaki, dlaczego jesteście tacy zesr***ni i nic nie mówicie?!”. – W moim kraju giną ludzie. Zabijają nam żony, dzieci, a wy nic nie mówicie. Nie udzielacie żadnych wypowiedzi – beształ kolegów. – Powiedzcie mi, co się stanie jeśli zbierzecie się wszyscy, zjednoczeni i opowiecie o tym, co dzieje się w moim kraju? Znam wielu z was, rozmawiałem z wieloma i wszyscy powtarzacie, że „to nie powinno tak wyglądać”, że wasz prezydent zachowuje się niewłaściwie… Skoro tak, wykorzystajcie swoje wpływy, powiedzcie coś, błagam was!

Andrij Jarmolenko, reprezentant ����:

"urodziłem w St. Petersburgu, ale wychowałem na Ukrainie. Mam pytanie do graczy Rosji: czemu siedzicie jak obesrani i nic nie mówicie? U nas w kraju zabijają ludzi, nasze żony, nasze matki, nasze dzieci. A wy siedzicie cicho. Powiedzcie pic.twitter.com/EDRraQQ3yJ — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 2, 2022

Ukraińscy piłkarze od początku rosyjskiej agresji nie boją się zabierać głosu i krytykować zarówno Putina, jak i wszystkich tych, którzy w obliczu trudnej sytuacji schowali głowy w piasek.Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, przyznał w środę, że choć jego kraj spodziewał się sankcji, odcięcie ludzi sportu czy kultury zaskoczyło Kreml. Zdaniem Jarmołenki pora, by Kreml zaskoczyła również jednoznaczna, twarda reakcja szeroko rozumianych elit… Na razie czeka na odpowiedź na apel.