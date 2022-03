Rosjanie oferują Ukraińcom pieniądze za nagrywanie podziękowań dla Putina

Mojej ciotce i jej znajomym Rosjanie zaoferowali, żeby za od 100 do 500 dolarów nagrała film w social mediach i powiedziała po ukraińsku „Dziękuję, Putinie, że nas ratujesz”. Najlepiej, żeby w tle był sprzęt wojskowy – ujawniła mieszkanka Chersonia.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Mer Chersonia Ihor Kołychajew napisał na Facebooku, że prosi wszystkich dziennikarzy chersońskich, ukraińskich i zagranicznych o pomoc w stworzeniu korytarza humanitarnego, by wywieźć rannych i zabitych oraz przywieźć leki i produkty żywności.



„Bez tego wszystkiego miasto umrze. Liczę, że dziennikarze pomogą połączyć się nie tylko z ukraińskimi, ale i światowymi politykami. Pomóżcie Chersoniowi otrzymać możliwość uratowania swoich mieszkańców od humanitarnej katastrofy” – napisał Ihor Kołychajew.



O sytuacji w mieście dziennikarz PAP rozmawiał we wtorek i środę dzięki mieszkającej w Trójmieście Ukraince – Anastazji, która kontaktowała się z rodziną i znajomymi ukrywającymi się w okupowanym mieście przed Rosjanami. W Chersoniu rano włączono wodę, której nie było przez dwa dni. Niektórzy nie mają internetu. Telewizja działa chwilami, bo Rosjanie niszczą anteny nadawcze, ale Ukraińcy je naprawiają.

Reporter najpierw rozmawiał z mężczyzną, który od wtorku nie wychodził z domu. Na co dzień prowadzi kilka punktów gastronomicznych. Od wybuchu wojny postanowił, że będzie piekł chleb za darmo.Dziennie przygotowuje 1600 bochenków. Przez social media zaczął zbiórkę pieniędzy na produkty potrzebne do pieczenia pieczywa – przez dwa dni zabrał 581 tys. hrywien (ok. 80 tys. zł).

– Siedzimy cicho, bo mamy bardzo dużo jedzenia w środku i nie chcemy, żeby nas znaleziono. Chleba nie będzie, bo niebezpiecznie się przemieszczać. W Chersoniu rozstrzelano samochód cywilów. Zginęło kilka osób – mówił mężczyzna we wtorek wieczorem.



Podczas rozmowy telefonicznej powiedział, że wieczorem przeniosą się z piekarni do bunkru. W środę rano (godz. 8 polskiego czasu) przekazał, że już przebywa w bunkrze.



Na chersońskich grupach na Telegramie pojawiają się posty, że Rosjanie przychodzą do Ukraińców i proszą o jedzenie, bo nie mają własnego.



We wtorek i środę reporterzy rozmawiali telefonicznie z 18-letnią Katią z Chersonia.





– W moim sąsiedztwie są dwa sklepiki. W jednym Rosjanie chcieli zapłacić rublami, a w drugim wzięli, co chcieli. Z marketu wyjeżdżali z wózkami z żywnością. Teraz pali się wielkie centrum handlowe i market budowlany w Chersoniu – opowiadała Katia.

– We wtorek wieczorem cywile własnymi siłami chcieli walczyć z Rosjanami. Zaczęli rzucać koktailami Mołotowa w żołnierzy rosyjskich, ci odpowiedzieli ogniem. Zginęło około 50 osób – mówiła w środę rano 18-latka.



– Teraz zbiera się grupa, by zbierać ciała poległych Ukraińców. Ludzie są porozrywani na kawałki, bo Rosjanie otworzyli ogień z granatników. Codziennie o 4.20 jak za faszystów zaczyna się ostrzał, choć faszyści chyba byli lepsi od Rosjan, bo wyrażali chociaż zgodę na korytarz humanitarny – zauważyła młoda kobieta.



– W nocy przez 10 minut leciały na nas Grady. Wszystko w mieszkaniu się trzęsło – opowiadała Katia.



Poinformowała, że Rosjanie przejmują lokale od Ukraińców; wśród mieszkańców pojawiają się też informacje, że snajperzy lokują się na chersońskich blokach, by mieć dogodne pozycje do strzelania.





Rosjanie próbują też szerzyć propagandę przez internet.



– Mojej ciotce zaoferowali, żeby za 100-500 dolarów nagrała film w social mediach po ukraińsku „Dziękuję, Putinie, że nas ratujesz”. Najlepiej żeby w tle był sprzęt wojskowy – dodała kobieta.