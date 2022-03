Władze Charkowa: pocisk nie trafił w budynek rady miejskiej, wybuch go uszkodził

Rosyjska rakieta nie trafiła w budynek rady miejskiej w Charkowie, ale wybuch uszkodził go – wybił okna. Uszkodzone zostały budynki po drugiej stronie ulicy – poinformowała rada miejska Charkowa w Telegramie.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Wcześniej wiceszef administracji obwodowej Roman Semenucha poinformował, że rakieta trafiła w budynek rady miejskiej. Opublikował również zdjęcie budynku w kłębach dymu.



Rano w środę rakieta trafiła w budynek policji i służby bezpieczeństwa. Zginęły cztery osoby, są też ranni – podała Agencja Reutera, powołując się na służby ratunkowe. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.



Co najmniej 21 osób zginęło, a 112 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w Charkowie, który był atakowany przez Rosję m.in. przy użyciu lotnictwa – poinformował w środę rano szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.



„W ciągu ostatniej doby Charków był pod ostrzałem lotnictwa, artylerii i broni palnej, ale miasto stawiło opór” – oznajmił Syniehubow. Według niego rosyjski sprzęt wojskowy wjeżdżał do północno-wschodnich i północnych dzielnic miasta.

The center of #Kharkiv after shelling. pic.twitter.com/GiObC4oiUS