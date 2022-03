Elitarna rosyjska jednostka rozbita pod Charkowem. Dowódca „haniebnie zwiał”

W siódmym dniu wojny Ukraińcy rozbili elitarną jednostkę rosyjską pod Charkowem; chodzi o 200. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych – poinformował doradca administracji prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez portal RBK.

– Niszczymy wroga, działa lotnictwo i artyleria. Wczoraj był dzień nalotów pod Kijowem, pod Mikołajowem i w innych miastach. Nasze jednostki pod Charkowem rozpoczęły nawet kontrataki i pokonały 200. brygadę wroga, jedną z najlepszych i najbardziej elitarnych jednostek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej – poinformował Arestowycz.



Informację tę potwierdził równolegle tygodnik „Dzerkało Tyżnia” na swojej stronie internetowej. Podał też, że Ukraińcy zdobyli sześć czołgów najnowszej generacji T-80BWM.



Portal przekazał, że dowódca rosyjskiej jednostki – pułkownik Denis Kuriło – „haniebnie zwiał z pola walki”.



Ukraiński sztab podaje, że do tej pory zabito ponad 5840 żołnierzy wroga. Zniszczono 211 rosyjskich czołgów, 862 bojowych wozów opancerzonych, 85 systemów artyleryjskich, 40 opancerzonych wyrzutni rakiet, dziewięć systemów obrony powietrznej, 30 samolotów, 31 śmigłowców, 355 innych pojazdów mechanicznych, dwie łodzie, 60 zbiorników z paliwem i trzy bezzałogowe statki powietrzne.



The #Ukrainian Armed Forces captured six new tanks in a battle near #Kharkiv. Soon they will be used for their intended purpose. pic.twitter.com/hpzGD6yRR5