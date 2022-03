Radio Swaboda: ranni rosyjscy wojskowi zapełnili szpitale w obwodzie homelskim

Szpitale w obwodzie homelskim na Białorusi przy granicy z Ukrainą są pełne rannych rosyjskich żołnierzy – podaje w środę Radio Swaboda, zablokowana w tym kraju białoruska redakcja Radia Wolna Europa. Przepełnione mają być również kostnice.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Część szpitala pogotowia ratunkowego w Homlu przeznaczono na potrzeby rannych w wojnie z Ukrainą – podaje Swaboda.



„Według informacji docierających od mieszkańców, ranni Rosjanie są przewożeni przez miasto bardzo często. Są odwożeni co najmniej do trzech szpitali – obwodowego, szpitala w Kaściukouce (pod Homlem) i Centrum Medycyny Nuklearnej” – podano. W tym ostatnim według portalu jest ok. 400 rannych wojskowych.



Mieszkańcy twierdzą, że ze szpitala nr 4 w Homlu pacjenci są pilnie wypisywani, by zwolnić miejsca. Również w Mozyrzu (na południu Białorusi, na zachód od Homla) są rosyjscy ranni, a źródło Swabody podaje, że codziennie przywozi się tam ok. 100 osób.



„Przywożą ich z Narowli (miasta położonego kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą) - tam jest szpital polowy i tam ich kierują do szpitali, wypisują lub wysyłają do kostnic” – podał rozmówca Swabody.

źródło: pap

Wcześniej Radio Swaboda opublikowało w Telegramie nagranie z Homla, na którym widać co najmniej sześć autobusów sanitarnych przejeżdżających w nocy przez miasto. Oprócz czerwonego krzyża mają one również oznaczenie „V”, używane przez rosyjskie wojska na Białorusi.W Telegramie Swabody pojawiło się we wtorek nagranie z Narowli, gdzie na terenie bazy transportowej