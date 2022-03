Rosyjski żołnierz przegrał… z drzwiami

Reporter stacji CNN opublikował w sieci nagranie pokazujące rosyjskiego żołnierza. Na filmiku widać, jak mężczyzna próbuje sforsować drzwi sklepu.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Rosja kontynuuje atak na Ukrainę. Kreml chciał zdobyć Kijów w dwa, trzy dni, ale najwyraźniej nie uwzględnił waleczności Ukraińców.



Teraz napotykają na szereg problemów. Kłopoty mają m.in. z logistyką i zaopatrzeniem – brakuje paliwa, broni, amunicji, ale także żywności.



Internet obiegają kolejne filmy, jak Rosjanie rabują ukraińskie sklepy. Kradną napoje i jedzenie.



Teraz w sieci pojawił się film z Chersonia – miasta na południu Ukrainy, nad Dnieprem. Na nagraniu widać, jak rosyjski okupant szarpie drzwi, a potem wielokrotnie do nich strzela. Ostatecznie wejście do sklepu pozostaje zamknięte. Zrezygnowany i głodny agresor odchodzi.



