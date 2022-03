Decyzja o odcięciu rosyjskich banków od SWIFT-a wchodzi w życie

Siedem rosyjskich banków zostanie odłączonych od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Decyzja unijnych krajów weszła w życie wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym.

SWIFT będzie gotowy odłączyć rosyjskie banki Globalny system płatniczy SWIFT będzie gotowy dostosować się do decyzji Stanów Zjednoczonych i UE o odłączeniu od niego niektórych rosyjskich... zobacz więcej

Wśród siedmiu banków objętych sankcjami jest drugi co do wielkości bank VTB. Nie ma wśród nich największego – Sbierbanku ani też Gazprombanku.



Urzędnicy w Brukseli tłumaczą, że chodziło o utrzymanie transakcji w sektorze energii, bo niektóre kraje są uzależnione od dostaw z Rosji.



Objęcie siedmiu rosyjskich banków ma 10-dniową karencję. Została uzgodniona, by przygotować europejskie banki do zmian – tłumaczą unijni urzędnicy.





Zobacz także: Von der Leyen zapowiada usunięcie części rosyjskich banków z systemu SWIFT