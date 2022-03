Nawalny: Wojnę przeciw Ukrainie rozpętał nasz szalony car

Antykremlowski opozycjonista Aleksiej Nawalny, więziony od ponad roku w rosyjskiej kolonii karnej, zaapelował na Twitterze do Rosjan, by codziennie protestowali przeciw wojnie na Ukrainie. Jak podkreślił, rozpętał ją „szalony car”, prezydent Rosji Władimir Putin.

„Chcemy być narodem pokoju. Niestety niewielu może nas tak dziś nazwać. Nie stańmy się jednak przynajmniej narodem zastraszonych, niemych ludzi. Tchórzy, którzy udają, że nie dostrzegają, iż agresja przeciwko Ukrainie została rozpętana przez naszego szalonego cara” – napisał Nawalny w serii tweetów.



„Nie mogę, nie chcę i nie pozostanę cicho, patrząc jak pseudohistoryczny nonsens dotyczący wydarzeń sprzed stu lat stał się wymówką dla Rosjan do mordowania Ukraińców, a dla Ukraińców, by mordowali Rosjan w samoobronie” – napisał opozycjonista.



Wezwał „wszystkich, aby wyszli na ulice i walczyli dla pokoju”. Zaapelował, aby każdy, „gdziekolwiek jest, w Rosji, na Białorusi czy po drugiej stronie planety”, wychodził codziennie na główny plac swojego miasta o godz. 19 i o godz. 14 w weekendy i święta, aby protestować przeciwko rosyjskiej agresji.



„Jeśli, aby powstrzymać wojnę, będziemy musieli sami zapełniać więzienia, to sami zapełnimy więzienia. Wszystko ma swoją cenę i teraz, wiosną 2022 r., musimy tę cenę zapłacić. Nikt nie zrobi tego za nas. Nie bądźmy „przeciwko wojnie”. Walczmy z wojną” – podkreślił opozycjonista.

