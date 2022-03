Ukraina. „Zdobyłeś rosyjski czołg? Nie będzie podatku”

„Zdobyłeś rosyjski czołg lub transporter opancerzony i martwisz się, jak je zadeklarować? Spokojnie, kontynuuj obronę Ojczyzny!” – napisano w oświadczeniu ukraińskiej Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji. Podkreślono, że sprzęt z Moskwy jest „gów** warty”, więc nie trzeba od niego odprowadzać żadnego podatku.

„Trofea wojenne nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie zostały zdobyte w wyniku transakcji, a poza tym zwykle zostały już zniszczone” – poinformowała ukraińska Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji.



„Deklarować zdobycia rosyjskich czołgów i innego sprzętu nie trzeba, bo wartość tego chłamu nie przekracza 100-krotności minimum egzystencji (248 100 hrywien, czyli 35 tys. zł)” – podkreślono.



Zobacz także: Co się dzieje na Ukrainie? Jest szczegółowy raport szefa MON



„W związku z tym w razie zdobycia takiego rupiecia nie trzeba informować w ciągu 10 dni o istotnych zmianach w stanie majątkowym” – cytuje komunikat agencja prasowa Unian.



Szef Agencji Ołeksandr Nowikow podkreślił w wyjaśnieniach dotyczących opodatkowania trofeów wojennych z poniedziałku, że w deklaracji podatkowej należy wpisywać tylko cenny majątek ruchowy, którego wartość przewyższa 100-krotność minimum egzystencji.



Zobacz także: Bandycki atak Rosjan na dzielnice mieszkalne Kijowa



– Tymczasem dzięki męstwu i waleczności obrońców państwa ukraińskiego wojskowy sprzęt wroga i broń są złomem, wobec czego ocena jego wartości jest niemożliwa – zaznaczył Nowikow.

Ukraine's government says Russian tanks and other military equipment seized by civilians will not have to be reported as income, adding: "The value of this crap does not exceed the [minimum thresholds]"