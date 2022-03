Mer Chersonia: Miastu grozi katastrofa humanitarna

Miastu grozi katastrofa humanitarna, potrzebujemy „zielonego korytarza” do ewakuowania ludności – napisał na Facebooku mer Chersonia Ihor Kołychajew. „Potrzebujemy cudu” – wyznał.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Apeluję do wszystkich mediów – chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych!” – napisał Kołychajew, prosząc media, by „wykorzystały siłę czwartej władzy i pomogły uzyskać »zielony korytarz«” dla mieszkańców miasta. „By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy” – zaapelował.



Przez całą noc z wtorku na środę miasto było ostrzeliwane, na ulicach trwały walki, a do miasta w nocy wjechał rosyjski sprzęt – podała BBC Ukraina. Portal przytoczył też wypowiedź mera: „Chersoń to Ukraina”.





źródło: pap

Strona ukraińska nie potwierdziła rosyjskich informacji o rzekomym zajęciu miasta.rozpoczął się w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek wieczorem Kołychajew informował, że miasto jest otoczone.