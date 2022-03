W środę prezydent Duda ma wygłosić orędzie

Prezydent Andrzej Duda wygłosi w środę wieczorem orędzie do narodu – potwierdziły nieoficjalnie źródła w Kancelarii Prezydenta. Orędzie ma zostać wyemitowane w mediach w środę o godz. 20.

Jako pierwszy informację o orędziu podał portal 300polityka.



Ostatnie orędzie do narodu prezydent Duda wygłosił w czwartek, 24 lutego, w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji zbrojnej na Rosję.



– Agresja rosyjska na Ukrainę to punkt zwrotny dla zachodniej wspólnoty. Musimy zareagować twardo. Potrzebne są bardzo dotkliwe sankcje, które uderzą we wszystkie obszary funkcjonowania rosyjskiego agresora – mówił wtedy prezydent.



24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął na Ukrainie inwazję na dużą skalę. Wojska rosyjskie zabijają cywilów, ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, a pociski uderzają w domy Ukraińców.