SBU publikuje nagranie z rosyjskim jeńcem. Pozwolono mu porozmawiać z żoną

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie z pojmanym rosyjskim żołnierzem, któremu pozwolono porozmawiać przez telefon z żoną. Ukraińscy obrońcy nie tylko niszczą rosyjskie wojska, ale także niszczą ich stereotypy – podkreśla służba.

Na nagraniu opublikowanym przez służbę specjalną Ukrainy widać rannego rosyjskiego żołnierza, który został pojmany w walce. SBU podaje, że mężczyzna to jedyny ocalały żołnierz z całego plutonu rosyjskich najeźdźców. Kiedy go odnaleziono, został uratowany, poddany operacji i potraktowany humanitarnie – zaznaczono.



Na nagraniu widać, jak pojmanemu żołnierzowi pozwolono na rozmowę telefoniczną z żoną. „Na nagraniu ranny rosyjski żołnierz wyznaje żonie, że nie spodziewał się takiej postawy Ukraińców” – opisuje Ukraińska Prawda.



„Będę się za was modliła, będę wam wdzięczna przez całe życie!” – powiedziała żona Rosjanina. Jak dodano, żołnierz poprosił żonę o skontaktowanie się z kierownictwem jego macierzystej jednostki wojskowej i opowiedzenie prawdy o okrucieństwach Rosji i ludobójstwie przeprowadzanym na ludności cywilnej na Ukrainie.



„Rozpowszechnij ten film. Niech krewni rosyjskich »wyzwolicieli« dowiedzą się, gdzie »służą« i kogo zabijają ich synowie i mężczyźni” – pisze SBU dodając, że okupantów na Ukrainie czeka tylko „śmierć i ołów”.

Українські захисники знищують російські війська і руйнують їхні стереотипи



Поширюйте це відео! Нехай родичі російських «визволителів» дізнаються, де «служать» і кого вбивають їхні сини й чоловіки!



Переглянути відео ➡️https://t.co/019kKpLt35 pic.twitter.com/nDAOYujyB2 — СБ України (@ServiceSsu) March 2, 2022