Fałszywe doniesienia o gwałtach na granicy. KGP prostuje fake newsy

Informacje o rzekomych gwałtach czy molestowaniu, których mieli dopuszczać się obcokrajowcy przybywający z Ukrainy, są fałszywe. Nic takiego nie miało miejsca – podkreślił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Zaapelował też o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji.

W internecie zaczęły pojawiać się informacje o tym, że uchodźcy atakowali i gwałcili kobiety w Przemyślu. Te informacje dementuje rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka.



– Apelujemy o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji oraz celowo powielanym fake newsom, które mają na celu wywołanie niepokojów. Policja i inne służby mają naprawdę dużo zadań na granicy, wspieramy Straż Graniczną, czuwamy, zapewniamy bezpieczeństwo – podkreślił rzecznik KGP.



– Nasilona dezinformacja i powielenie kłamstw zmusza nas do podejmowania dodatkowych działań. Przykładem niech będą fałszywie przekazywane informacje o rzekomych gwałtach czy molestowaniu, których mieli dopuszczać się obcokrajowcy przybywający z terenu objętej wojną Ukrainy. Chociaż nic takiego nie miało miejsca, nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby przestępstw, to i tak wywołało to niepotrzebnie negatywne reakcje – zaznaczył.



Wskazał, że na terenie przejść granicznych i w samym Przemyślu są znaczne siły policji. – Dbamy tam o porządek i zapewniamy bezpieczeństwo – zapewnił.

źródło: pap

– Bardzo ważny jest również spokój społeczny i, która ma wywołać właśnie nieobliczalne zachowania i eskalację. Powtarzam jeszcze raz: na tym terenie nie odnotowujemy zwiększonej przestępczości, gwałtów czy przypadków molestowania – podał.– Zarówno Polacy, jak i wszyscy przybywający na teren Polski mogą czuć się bezpiecznie, co każdy może przecież zobaczyć. Nie ulegajmy dezinformacji. Polscy policjanci dbają o bezpieczeństwo– dodał inspektor Mariusz Ciarka.