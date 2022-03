Tak broni się Ukraina. Zobacz ujęcia z drona [WIDEO]

Rosja łamie wszystkie zasady. Teraz media obiega informacja, że armia Władimira Putina planuje szturm na elektrownię atomową w mieście Enerhodar. Mieszkańcy szykują się, by zatrzymać agresorów. W tym celu stworzyli na drogach imponujące blokady.

Jak informował w środę na Facebooku Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego MSW, rosyjskie wojska mogą zaatakować miasto Enerhodar, gdzie znajduje się elektrownia atomowa.



„Rosyjscy generałowie, obudźcie się! Nie stwarzajcie warunków dla nowego Czarnobyla!” – apelował Heraszczenko.



Zobacz także: Co się dzieje na Ukrainie? Jest szczegółowy raport szefa MON



Tysiące mieszkańców Enerhodaru wyszło na drogi, żeby zablokować dojazd do miasta zbliżającym się oddziałom rosyjskim.



Władze informują, że rosyjskie wojska podjęły próbę wkroczenia, ale nieudaną. – Przekonaliśmy ich, że elektrownia jest pod dobrą ochroną. Mieszkańcy nie wpuszczą ich ani na krok. Oni wycofali się i mają przekazać tę informację swoim dowódcom – powiedział mer Dmytro Orłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Zobacz także: Rosyjski desant wylądował w Charkowie i zaatakował szpital



Nikt nie wie jednak, co wydarzy się w najbliższych godzinach. W sieci krążą już nagrania wykonane dronami. Widać na nich, jak mieszkańcy układają blokady z samochodów, drogowych zapór i worków z piaskiem.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Енергодар зараз. Люди вийшли захищати місто. pic.twitter.com/RrpXsgVcA2 — Ukraine operative information (@free_esports) March 2, 2022

��️Ukrainian civilians and Self-Defense unit blocked access roads to #Enerhodar. They are prepared to defend the town #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/BVu7NeoTgS — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 2, 2022