Ukraińska Prawda: Kreml przygotowuje operację specjalną z udziałem Janukowycza

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, w swoim kraju skazany zaocznie za zdradę stanu, znajduje się w Mińsku – poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródło w wywiadzie Ukrainy.

Według wspomnianego źródła Kreml przygotowuje „operację specjalną” z udziałem Janukowycza, a jeden ze scenariuszy przewiduje próbę ogłoszenia go „prezydentem Ukrainy”.



„Otrzymana informacja wskazuje na możliwość szykowania przez Kreml jakiejś informacyjnej operacji czy akcji powrotu na Ukrainę byłego prezydenta Janukowycza albo opublikowania w najbliższym czasie w jego imieniu posłania do narodu ukraińskiego” – pisze Ukrainska Prawda.



W styczniu 2019 r. Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Proces był wynikiem wydarzeń na Majdanie Niepodległości z przełomu 2013 i 2014 r. Wskutek brutalnych działań sił bezpieczeństwa przeciwko demonstrantom pokojowe początkowo wiece przekształciły się w demonstracje przeciwko ekipie Janukowycza. W następstwie protestów w lutym 2014 r. Janukowycz zbiegł do Rosji.



W lutym tego roku ambasadorowie państw UE opowiedzieli się w Brukseli za przedłużeniem sankcji nałożonych na niego w związku ze sprzeniewierzeniem przez niego funduszy państwowych. Sankcje nałożone są na Janukowycza, jego syna i współpracowników polegają na zamrożeniu aktywów i zakazie wyjazdu do UE.



