Brytyjskie ministerstwo obrony o postępie sił rosyjskich na Ukrainie

W ciągu ostatnich 24 godzin postępy rosyjskiej inwazji na Ukrainę były ograniczone, co wynika z trudności logistycznych oraz silnego oporu ukraińskiego – poinformowało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Chociaż siły rosyjskie rzekomo weszły do centrum Chersonia na południu, ogólne zyski na wszystkich kierunkach w ciągu ostatnich 24 godzin były ograniczone. Jest to prawdopodobnie spowodowane połączeniem trudności logistycznych i silnego oporu ukraińskiego” – napisano w codziennym komunikacie wywiadowczym resortu.



„W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjska artyleria i naloty nadal były wymierzone w obszary zabudowane, głównie w Charkowie, Kijowie, Mariupolu i Czernihowie. Według doniesień liczba cywilów przesiedlonych i zmuszonych do ucieczki przed inwazją Putina przekroczyła 660 tys.” – poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.



24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął na Ukrainie inwazję na dużą skalę. Wojska rosyjskie zabijają cywilów, ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, a pociski uderzają w domy Ukraińców.