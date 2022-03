Papież podziękował Polakom za pomoc dla Ukraińców

Papież podziękował Polakom za pomoc, którą niosą Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w auli Pawła VI w Watykanie. Tegoroczna Środa Popielcowa – z inicjatywy Ojca Świętego – jest dniem postu i modlitw w intencji pokoju na Ukrainie.

Po katechezie o ważnej roli ludzi starszych w przekazywaniu wartości i tradycji, papież zwrócił się do Polaków.



– Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie mimo dramatu chwili – mówił Franciszek



– Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię – dodał papież.



Franciszek wskazał potem na o. Marka Viktora Gongalo. – A ten brat franciszkanin, który jest lektorem w języku polskim, jest obywatelem Ukrainy. Jego rodzice będący w podeszłym wieku są w tej chwili w podziemnym schronie, broniąc się przed bombami w okolicach Kijowa. On zaś nadal pełni swoją służbę tutaj z nami – wskazał papież.

– Wspierając jego, wspieramy wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu bombardowań. Jego starszych rodziców i wiele osób starszych, którzy są pod ziemią, żeby się bronić. Pamiętamy w sercu o tym narodzie – dodał.Uczestnicy audiencji zareagowali na słowa papieża długimi brawami. Z inicjatywy papieża Środa Popielcowa jest również dniem postu i modlitw w intencji pokoju na Ukrainie.

źródło: IAR

Po południu papież tradycyjnie odprawi uroczystą mszę w bazylice św. Sabiny na Awentynie.