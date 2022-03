NEXTA: Rosja szykuje prowokację na granicy z Białorusią

Rosyjskie wojsko zamierza dokonać prowokacji na ukraińsko-białoruskiej granicy – donosi kanał NEXTA. Twierdzi, że ma ona polegać na tym, że rosyjscy żołnierze przebrani w ukraińskie mundury wojskowe przeprowadzą atak na białoruskich pograniczników. Celem takich działań ma być danie pretekstu białoruskiemu reżimowi do przyłączenia się do wojny.

Białoruski reżim od początku wojny na Ukrainie wspiera Moskwę. Pod pretekstem wspólnych ćwiczeń na Białorusi wojska Kremla zaatakowały z północy; wskutek tego manewru znacznie skrócono drogę do stolicy – Kijowa. UE zapowiada nałożenie na Białoruś sankcji za wspieranie działań wojennych.



We wtorek białoruskie wojsko miało wkroczyć na terytorium Ukrainy w obwodzie czernihowskim; informacji tej jednak oficjalnie nie potwierdzono.



Kanał NEXTA poinformował w środę na Twitterze, że planowana jest rosyjska prowokacja na ukraińsko-białoruskiej granicy, co ma dać pretekst dla białoruskiego reżimu do zaatakowania Ukrainy. „Wojsko rosyjskie zamierza przeprowadzić atak na białoruskich strażników granicznych. Głównym celem jest wciągnięcie Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie” – podano zaznaczając, że żołnierze mają przebrać się w ukraińskie mundury.

❗️Sources tell us about a planned provocation on the territory of #Belarus.



The #Russian military is going to stage an attack on #Belarusian border guards dressed in #Ukrainian military uniforms. The main goal is to drag Belarus into a war against #Ukraine. pic.twitter.com/CXRcBtkrbm