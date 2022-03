W ten sposób Ukraińcy mogą zdobyć ogromną przewagę. Ekspert wyjaśnia

– Ukraina może uruchomić działania nieregularne na terenach zajętych przez Rosjan – mówi portalowi tvp.info Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony. Podkreśla, że w takich miastach „warto podejmować działania podziemia”. Choćby niszczyć czołgi i wozy bojowe koktajlami Mołotowa. – Takie działania odcinają zaopatrzenie dla rosyjskich wojsk, a widzimy, że ich logistyka jest fatalna. Mierzą się z brakami dostaw paliwa, amunicji i pożywienia – tłumaczy.

Patryk Osowski: Eksperci podkreślają, że czas działa na korzyść Ukrainy. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że mają oni realne szanse na zwycięstwo? Ile dni musi jeszcze upłynąć



Romuald Szeremietiew (były wiceszef MON, profesor nadzwyczajny Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej): Trudno powiedzieć, ale na pewno Ukraina musi się bronić. Rosjanie zaczynają używać dużej przewagi, jeśli chodzi o ilość wojska i uzbrojenia. Z kolei zasoby obrońców są ograniczone i walczą ostatkiem sił. Na razie walczą z pozytywnym skutkiem, bo Rosjanom nie udało się zdobyć żadnego dużego ośrodka.



Pamiętajmy, że celem Rosjan nie jest tylko okupowanie całego kraju, ale przede wszystkim obalenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i utworzenie marionetkowego, prorosyjskiego ośrodka władzy.



Przypomina to model działań Rosjan w Czeczeni. Myślą, że w wymiarze ukraińskim też uda im się taką operację przeprowadzić. Dlatego każdy dzień oporu po stronie ukraińskiej to ogromne plusy do tego, jak ta sprawa się potoczy. Życzę Ukraińcom, żeby ten opór trwał i aby skutecznie odpierali agresora.



Kolejne kraje deklarują wysyłanie dostaw broni, sprzętu wojskowego i medycznego. Takie przesyłki szybko docierają do walczących na froncie Ukraińców, czy zanim otrzymają oni realną pomoc, to od ogłoszenia deklaracji państw zachodnich do dostarczenia tego sprzętu minie jeszcze wiele dni?



Oczywiście jeżeli Australia ogłosiła, że dostarczy Ukraińcom uzbrojenie, to nie znaczy, że ono już tam jest. To trwa, ale potok zaopatrzenia został już jakiś czas temu otwarty. Różne kraje rzeczywiście w ostatnich dniach podejmowały decyzje o wysyłaniu broni, sprzętu i amunicji, ale ten potok ruszył już wcześniej.





Jestem przekonany, że Polska, która jest jednym z głównych ośrodków odpowiedzialnych ze przekazywanie tego uzbrojenia, wywiązuje się ze swoich zadań. Nie mamy żadnych doniesień o tym, by jakiś transport został przejęty przez Rosjan lub nie dotarł. Trafia we właściwe miejsce i każdy taki sprzęt jest ogromnym plusem dla strony ukraińskiej, bo pomaga im odpierać atak.



Jakie Ukraina ma jeszcze możliwości, jakie asy w rękawie może wykorzystać? Co przyniesie przełom i będzie ich atutem?



Pytanie, na ile Ukraina może uruchomić działania nieregularne na terenach zajętych przez Rosjan. Pojawiają się mapki pokazujące, że jakieś tereny Ukrainy zostały już zajęte. Gdyby udało się Ukraińcom uruchomić na tych miejscach działania podziemia, moim zdaniem byłoby to bardzo skuteczne i pomocne w tej obronie.

Na czym konkretnie mogłyby polegać takie działania strony ukraińskiej?



Jak zawsze jest to chociażby obrzucanie koktajlami Mołotowa rosyjskich czołgów i wozów bojowych. Takie działania odcinają zaopatrzenie dla rosyjskich wojsk, a widzimy, że ich logistyka jest fatalna. Mierzą się z brakami dostaw paliwa, amunicji i pożywienia, które w takiej sytuacji byłyby jeszcze większe. Zakładam, że takie podziemia Ukraińcy już tworzą. To odniosłoby bardzo dobry efekt, jeśli chodzi o poczynania agresora na polu walki.



Spodziewa się pan jeszcze jakiejś zmiany taktyki Rosji? Okazało się, że nie radzą sobie w bezpośrednich starciach i dlatego próbują zdobyć przewagę dzięki nalotom.



Jedyne co Rosja może zrobić, to robi, czyli używa przewagi swojej siły. Z założeniem, że przewaga materialna użyta przez Rosję będzie tak duża, że obrona Ukrainy się załamie. To taktyka stara jak świat. Mądrale opowiadają o różnych wojnach hybrydowych i sztuczkach wojen nowego wzoru, ale wzór stosowany w wojnie na Ukrainie jest taki sam jak we wszystkich wojnach.



Agresor stara się zgromadzić siły przeważające materialnie nad broniącym się i tą przewagą go złamać. Opór Ukraińców budzi szacunek i uznanie, bo mimo przewagi Rosjan się bronią. Niech tak trzymają. To jedyne, czego możemy oczekiwać i pragniemy, by tak się działo.