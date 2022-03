Kumoch o działaniach Rosji na Ukrainie: Mają cechy zbrodni wojennych

Działania Rosji na Ukrainie mają cechy zbrodni wojennych, które nie powinny pozostać bezkarne – podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. – Te zbrodnie są dokumentowane – wskazał w TVN24.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



– Ufam, że te zbrodnie nie pozostaną bezkarne – powiedział Kumoch. Jak wskazał, ostrzeliwanie przez rosyjskie wojska cywilnej ludności daje „odwrotny efekt od zamierzonego”.



– Putin wszedł na Ukrainę z hasłem obrony prześladowanych tam rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, tymczasem właśnie bomby spadają na rosyjskojęzyczną Ukrainę – zauważył minister.



Kumoch pytany, czy prawdą jest, że wojska białoruskie przekroczyły granicę Ukrainy i stały się trzecią stroną wojny, nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przyznał jednak, że „zaangażowanie Białorusi przekracza zaangażowanie państwa neutralnego”.





#wieszwiecej Polub nas

Wobec faktów, że np. białoruskie dzieci spotykają się w polskich szkołach z ostracyzmem rówieśników, apelował, żeby rodzice wyjaśniali dzieciom, że Białorusini przebywający w Polsce to na ogół uciekinierzy przed reżimem Łukaszenki i nie można w żaden sposób obarczać ich odpowiedzialnością za wojnę.



Pytany o ukraiński postulat zakazu lotów nad Ukrainą przyznał, że gdyby NATO chciało go wyegzekwować, łatwo mogłoby się uwikłać w konflikt.



– Oczywiście zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez państwo NATO wprowadziłoby państwo NATO do konfliktu z Rosją. Te państwa, które zostały o to poproszone nie zdecydowały się na taki krok – zaznaczył.





Pozory negocjacji

– Jak jakiś kraj nie chce negocjować, tylko tworzyć pozory, że negocjuje, polega to właśnie na tym, iż ktoś się spotyka i wygłasza tezy czy żądania obraźliwe – mówił Kumoch.



– Mam nadzieję, że Putin zda sobie sprawę, że opinia państwa zbrodniarza jest dla Rosji niekorzystna, a taką opinię Rosja właśnie sobie zyskuje – dodał.



Kumoch pytany był, czy wobec zaciskającego się pierścienia rosyjskiego wokół Kijowa z miasta powinien się ewakuować prezydent Wołodymyr Zełenski i polscy dyplomaci.



– Polscy dyplomaci są ludźmi odpowiedzialnymi, bohaterskimi; ambasador (Bartosz) Cichocki kiedy uzna, że należy część placówki ewakuować, może podjąć taką decyzję razem z ministrem spraw zagranicznych. Na razie takiej decyzji nie podjął. Powiedział wyraźnie, że dopóki polska flaga jest nad ambasadą, jego obowiązkiem jako ambasadora jest tam być, dopóki są w Kijowie ludzie, którym należy pomagać – odpowiedział prezydencki minister.



– Natomiast jeśli chodzi o ewakuację prezydenta Zełenskiego, proszę zwrócić uwagę, że nigdzie się nie wybiera i jest gotów w Kijowie zginąć – podkreślił Kumoch.