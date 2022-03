Co się dzieje na Ukrainie? Jest szczegółowy raport szefa MON

Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow poinformował, że zmienia się sytuacja na froncie, a rosyjscy okupanci nie radzą sobie w bezpośredniej walce. Właśnie dlatego próbują zdobyć przewagę dzięki nalotom. „Przez rosyjski terror cierpi wiele naszych miast i wsi, ale najbardziej Charków, Mariupol i Chersoń” – napisał na Facebooku. Podkreślił, że w Rosji krewni więźniów i zmarłych zaczynają protestować, a „totalne kłamstwo rosyjskiej propagandy zaczyna pękać”.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Od ataku Rosji na Ukrainę minęło 147 godzin.



Oleksij Reznikow opublikował w mediach społecznościowych raport z wydarzeń na froncie. Zaznaczył, że rośnie liczba kapitulacji rosyjskich żołnierzy, odmawiających kolejnej ofensywy.



„Wróg bał się bezpośredniego kontaktu z ukraińskimi obrońcami” – napisał szef MON i ocenił, że dlatego na domy i bloki mieszkalne prowadzone są naloty z Rosji i Białorusi.



Zobacz także: Sklepy w Polsce wycofują rosyjskie i białoruskie produkty z półek



Ocenił, że pada mit „rosyjskiego świata”. „W głowie bandy maniaków, którzy nadal sprawują władzę w Rosji jest nazistowska ideologia” – dodał.



Przyznał, że obywatele Ukrainy mówią różnymi językami i wyznają różne religie, ale nie oznacza to, że chcą należeć do Rosji. „Na pewno wygramy” – stwierdził.

„Wczoraj odbyłem długą rozmowę z ministrem obrony USA. Nawet doświadczone amerykańskie wojsko podziwia profesjonalizm naszych obrońców i odporność naszych ludzi. Zwiększa się ilość pomocy, którą otrzymujemy. Rośnie liczba krajów udzielających tej pomocy” – zaznaczył.



Minister obrony Ukrainy napisał, że Europa staje po stronie Kijowa i dostarcza niezbędną pomoc. „Jesteśmy na czele wolnego świata” – dodał.



Zobacz także: Bandycki atak Rosjan na dzielnice mieszkalne Kijowa



Oleksij Reznikow wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy bronią ojczyzny i oddali za nią życie. „Po zwycięstwie uczcimy ich pamięć” – zapowiedział.



„Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom Ukrainy!” – podsumował.

🇷🇺is preparing to launch an info&psycho operation.Its goal is to break the resistance of🇺🇦ppl&army. At 1st,they can arrange a breakdown of connection.After-the spread of massive FAKE messages that 🇺🇦country leadership has agreed to give up.We’re in Kyiv!No surrender!Only victory! pic.twitter.com/oUTqUxStde