Rosyjscy żołnierze plądrują domy Ukraińców. Kradną głównie jedzenie

Rosyjscy żołnierze włamują się do domów Ukraińców, żeby ukraść jedzenie – podał profil Visegrád 24 na Twitterze, udostępniając nagranie. Jak skomentowano, „to stara tradycja rosyjskiej armii”. Na krótkim wideo widać wojskowych próbujących wejść do cudzego domu.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Irański dziennikarz wojskowy Babak Taghvaee opublikował też nagrania, na których widać rosyjskich żołnierzy okradających sklepy na Ukrainie. Kradną m.in. żywność.





Russian soldiers breaking into the homes of Ukrainians to steal food and whatever valuable objects the residents have.



It’s an old tradition of the Russian Army. pic.twitter.com/1VpYzqFKYB