Nowy sondaż. Bardzo wyraźna zmiana poparcia dla PiS

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – tak wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. Tracą wszystkie pozostałe partie, które przekroczyłyby próg wyborczy.

Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Rośnie deklarowana frekwencja; do urn wyborczych poszłoby 60 proc. badanych, to o 4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu.



Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 38 proc. badanych. Jak podaje serwis, oznacza to wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.



Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 27 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia dla tej formacji o 1 pkt. proc.



Polityczne podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 11 proc. badanych (1 pkt. proc. straty).



Kolejne miejsce zajęła słabnąca Konfederacja, która w tym badaniu ma 8 proc. (2 pkt. proc. straty). Lewica może liczyć na 7 proc. głosów, co oznacza spadek o 1 pkt. proc. Na Polskie Stronnictwo Ludowe głosować chce 4 proc. (bez zmian).

źródło: wpolityce.pl, portal tvp.info

2 proc. wskazało na Kukiz’15. Z kolei na porozumienie Jarosława Gowina głosować zamierza 1 proc. badanych.Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 28 lutego do 1 marca. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1006 osób.