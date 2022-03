Potężny pożar po uderzeniu rakiety. Płonie siedziba policji w Charkowie [WIDEO]

Rosja szturmuje kolejne ukraińskie miasta. Pociski spadają na ulice, place i bloki mieszkalne. Internat obiega właśnie film z Charkowa, gdzie rosyjska rakieta trafiła w siedzibę regionalnej policji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Nagranie opublikował w sieci m.in. doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.



Wideo pokazuje kolejny obraz zniszczeń i bandyckiego ataku Władimira Putina na Ukrainę. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, w tym straż pożarna.



W nocy z wtorku na środę w Charkowie miał też miejsce desant rosyjskich spadochroniarzy.



Armia Putina zaatakowała miejscowy szpital wojskowy – poinformowała Rada Najwyższa Ukrainy. Władze miasta podają, że rosyjski atak na szpital wojskowy w mieście został odparty.



Wskazano, że strona ukraińska nie poniosła strat, a obrońcy szpitala kontrolują sytuację. Wzmocniono ochronę obiektu.



Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

#Ukraine, Kharkiv. When Russia comes, the peaceful life is destroyed. The building of the Faculty of Sociology of Karazin National University is one fire. pic.twitter.com/GB1jPVUGcJ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 2, 2022

Rescuers put out fires in civilian buildings in #Kharkiv, regardless of the danger. pic.twitter.com/Fi4eHtjgdh — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

#Kharkiv, view from the window of a local resident pic.twitter.com/EP2ai8akA6 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

źródło: Portal tvp.info

Według niego wróg odniósł duże straty, tracąc ponad 40 sztuk sprzętu wojskowego.