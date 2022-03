Łukaszenka powiedział o jedno słowo za dużo. Biełsat: Przyznał się?

Rada Najwyższa Ukrainy i siły obrony terytorialnej poinformowały we wtorek, że wojska białoruskie wkroczyły na terytorium Ukrainy w obwodzie czernihowskim. Informacji tych nie potwierdził do tej pory ani rząd, ani prezydent. Aleksander Łukaszenka, który wspiera Rosję w inwazji, zarzeka się, że jego wojska nie będą brały udziału w wojnie. Jak zauważa Biełsat, białoruski dyktator podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Mińsku powiedział o jedno słowo za dużo. Przyznał się do zaatakowania Ukrainy?

Białoruski reżim od początku wojny na Ukrainie wspiera Moskwę. Pod pretekstem wspólnych ćwiczeń na Białorusi wojska Kremla zaatakowały z północy; wskutek tego manewru znacznie skrócono drogę do stolicy – Kijowa. UE zapowiada nałożenie na Białoruś sankcji za wspieranie działań wojennych.



We wtorek białoruskie wojsko miało wkroczyć na terytorium Ukrainy w obwodzie czernihowskim; informacji tej jednak oficjalnie nie potwierdzono. Agencja Unian podaje, że mieszkańcy wsi położonych w obwodzie czernihowskim nieopodal granicy białoruskiej zgłaszają ruch sprzętu wojskowego oznaczonego symbolem białego koła. W niektórych miejscach występują też problemy z siecią komórkową.



Sam Łukaszenka twierdzi, że to nie jego wojna i próbował to przekazać podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Mińsku, gdzie stanął przed mapą, na której pokazywał przebieg operacji wojskowych w regionie. Ze szczególnym uwzględnieniem białorusko-ukraińskiego pogranicza.



– Tutaj się zamknęliśmy, a tutaj zostawaliśmy otwarci. Dlatego Siły Zbrojne pozostały – mówił. – A co oni zrobili? O, tutaj jedna pozycja, tu druga i trzecia pozycja przy naszej granicy. To jest ciężka artyleria rozmieszczona przez Ukraińców przed rozpoczęciem konfliktu – pokazywał.

O jedno słowo za dużo? ��



❗#Łukaszenka twierdził cały czas, że jego reżim nie atakuje Ukrainy. Dziś na Radzie Bezpieczeństwa w Mińsku trochę się zagalopował... ⬇



Dalej dyktator przekonywał, że ujawniły to „nasze zuchy”, czyli białoruskie służby wywiadowcze, a potwierdzili później Rosjanie. Według wersji Łukaszenki Ukraińcy byli przygotowani do ataku i w ciągu jednego dnia ustawili rakiety w pozycji gotowej do ataku.



Jak relacjonuje Biełsat, sojuszników z Mińska i Moskwy mieli o tym uprzedzić też bliżej nieokreśleni… Ukraińcy, którzy przekazali „informacje, że jest przygotowywany atak na terytorium Białorusi”.



– I dokładnie na sześć godzin do odpalenia rakiet ujawniliśmy to my i Rosjanie. – Iskandery znajdowały się na tych pozycjach… Tak? W rejonie Mozyrza – kontynuował.



– W czasie ataku Rosjan na pozycje ukraińskich stanowisk rakietowych już nie widzieliśmy – mówił. – Dlatego mówię: tak, poleciały rakiety z terytorium Białorusi i opowiedziałem szczerze, w które punkty uderzyliśmy – przyznał.



„Nawet jeżeli Łukaszenka chciał zasugerować, że chodziło o wspólne uderzenie (czyli np. rosyjskich rakiet z białoruskiego terytorium), to i tak do tej pory tak otwarcie na temat udziału swojego kraju w inwazji na Ukrainę jeszcze się wyraził. Do tej pory starannie wystrzegał się tak jednoznacznych sformułowań” – komentuje Biełsat.



We wtorek wieczorem ukraińskie Ministerstwo Obrony ostrzegało, że Rosja przygotowuje prowokację, aby uzasadnić planowane wprowadzenie białoruskich wojsk na Ukrainę.



„Według dostępnych danych obecnie w pobliżu białorusko-ukraińskiej granicy znajdują się białoruskie czołgi w liczbie prawie 300 sztuk. Kolumna ta jeszcze nie przekroczyła granicy i czeka na trasie Pińsk-Janów-Drohiczyn mniej więcej 30 km od granicy państwowej Ukrainy” – podał resort.