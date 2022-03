Ukraińcy we włoskich mediach: Wzruszająca solidarność Polaków

3 tys. km z Genui do granicy polsko-ukraińskiej i z powrotem pokonała w dwie doby samochodem Ukrainka mieszkająca we Włoszech. Pojechała tam po synową i wnuka, uciekających przed wojną. Historię 50-letniej Wiktorii, która uratowała łącznie siedem osób, opisała agencja ANSA.

Ukraińcy wypowiadający się dla włoskich mediów zgodnie mówią o wzruszającej solidarności Polaków.



Z granicy polsko-ukraińskiej Wiktoria mieszkająca w Genui zabrała do Włoch trzy kobiety z czworgiem dzieci; niemowlętami w wieku siedmiu i dziewięciu miesięcy oraz trzylatkiem i sześciolatkiem.



– Mam pęknięte serce. Mój syn jest na Ukrainie i część mnie została razem z nim – powiedziała Ukrainka. Podkreśliła: „Kiedy wybuchła wojna, ani chwili się nie zastanawiałam. Pojechałam po moją synową i mojego wnuka”.

Kobieta zabrała też inne osoby. – Mężczyźni odwieźli żony i dzieci do granicy, sami musieli zostać, bo nie mogą opuszczać kraju. Wszyscy mieli dokumenty ważne tylko wewnątrz kraju, ale pozwolono kobietom i dzieciom przekroczyć granicę – wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, na granicy widziała setki kobiet, dzieci, osób starszych.



– Jeśli będzie taka potrzeba, jestem gotowa tam wrócić – zapewniła. Ukrainka dodała: „Jesteśmy w kontakcie z innymi osobami, które są w atakowanych miastach”.



Media przedstawiają historie mieszkających we Włoszech Ukraińców, którzy indywidualnie sprowadzili swoje rodziny z zaatakowanego przez Rosję kraju.





