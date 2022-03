Rosjanie zajęli Trościaniec. Chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic

We wtorek trzy przybywające z różnych kierunków kolumny rosyjskiego wojska wkroczyły do Trościańca i zajęły to leżące w obwodzie sumskim miasto – napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu Dmytro Żywycki.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„W mieście zniszczone są prawie wszystkie linie energetyczne, wszystkie drogi są uszkodzone. Rosjanie chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic, zmuszają ich do siedzenia w nocy na ulicy” – napisał Żywycki.



Rosyjskie czołgi zburzyły XVIII wieczny zabytek architektury tzw. Okrągły Dziedziniec (ujeżdżalnię), a także miejską galerię sztuki.



To już siódmy dzień ataku Rosji na Ukrainę.