Pomógł turecki dron. Zniszczono 180 jednostek rosyjskiego sprzętu

– Przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy we wtorek zniszczono 180 jednostek sprzętu wojskiego rosyjskiej armii – poinformował w środę szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu Dmytro Żywycki.

– Dużą część zniszczonego sprzętu stanowiły czołgi i transportery opancerzone – zaznaczył Żywycki.



Nie ustalono dotąd informacji o liczbie zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy, którzy znajdowali się w zniszczonych kolumnach.



– Obwód sumski jest ukraińskim bastionem, jego obrona jest walką o całą Ukrainę. Zatrzymujemy wroga na samych granicach! – przekazał Żywycki.



We wtorek szef administracji państwowej Sumy poprosił władze centralne Ukrainy o pomoc w walce ze stale napływającym do regionu rosyjskim sprzętem wojskowym.



– W tej chwili dziesiątki tysięcy sprzętu - ciężkiej broni, artylerii - wjechało w granice obwodu, kursując po całym regionie i niosąc śmierć Ukraińcom – powiedział. Żywycki zaapelował o wsparcie lotnicze i precyzyjne, punktowe ataki, bez których „Rosjanie mogą się wkrótce znaleźć w Kijowie”.



W czwartek 24 lutego nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę, niszcząc obiekty infrastruktury wojskowej oraz budynki mieszkalne w różnych częściach kraju. W kraju wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację.



W sieci ciągle pojawiają się filmy nagrane na terytorium całego kraju. Pokazują rosyjską inwazję i jej skutki.

The aftermath of a Russian attack on a residential district in Borodyanka, Kyiv region. Notice the children’s play set. pic.twitter.com/cFz85dDJ9m — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022

The Azov regiment released a UAV video showing artillery strikes on a Russian Rys vehicle and KamAZ truck in Stary Krym north of Mariupol. https://t.co/47BcJAwF2Ahttps://t.co/sGVceAL0HB pic.twitter.com/wusmz73Tod — Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022

MLRS strikes on the outskirts of Kharkiv. https://t.co/Gj6Z65csCs pic.twitter.com/xYZ3cM1GZ7 — Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022