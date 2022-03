Potężne wsparcie. Na Ukrainę wróciło 80 tys. mężczyzn

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy poinformowała, że od momentu wybuchu wojny do kraju wróciło kilkadziesiąt tysięcy osób. Miażdżąca większość z nich to mężczyźni. Służby w Kijowie mówią nawet o 80 tys. osób.

Wracający do kraju po wybuchu wojny, to Ukraińcy, którzy pracowali lub czasowo mieszkali poza swoją ojczyzną.



Gdy Ukrainę najechali okupanci z Rosji, zdecydowali się wrócić do kraju, by bronić jego granic.



Zobacz także -> Biden: Putin myślał, że NATO nie zareaguje; mylił się [WIDEO]



Mieszkańcy wspierają się na wszystkie możliwe sposoby. Tworzą kolejne grupy obrony terytorialnej, a rezerwiści zgłaszają się do jednostek, by móc służyć i ruszać na front.



W nocy z wtorku na środę znów trwały rosyjskie naloty na strategiczne obiekty, ale również na zwykłe ulice i bloki mieszkalne.



Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - główny organ sądowy ONZ - poinformował we wtorek, że 7 i 8 marca przeprowadzi przesłuchania w sprawie wojny na Ukrainie.



Zobacz także -> Ogromny wybuch pod Charkowem. Trwa exodus cywilów ze Lwowa