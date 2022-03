Wielka Brytania gotowa przyjąć 200 tys. uchodźców z Ukrainy

Brytyjski rząd rozszerzył kryteria dla osób, które może przyjąć jako uchodźców z Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ocenił, że do tego kraju będzie mogło przybyć ponad 200 tys. Ukraińców.

W ostatnich dniach brytyjski rząd był krytykowany za to, że w tej kwestii robi wyraźnie mniej niż państwa Unii Europejskiej; uzgodniły one przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w okresie trzech lat bez konieczności ubiegania się przez nich o azyl.



Wielka Brytania zapowiedziała, że przyjechać będą mogli tylko ci, którzy są najbliższą rodziną Ukraińców już mieszkających w tym kraju bądź najbliższą rodziną obywateli brytyjskich.



We wtorek minister spraw wewnętrznych Priti Patel ogłosiła, że Brytyjczycy i osoby dowolnej narodowości osiadłe w Wielkiej Brytanii będą mogły sprowadzić do tego kraju nie tylko członków najbliższej rodziny, czyli małżonków, dzieci i rodziców, ale także dziadków, rodzeństwo i dorosłe dzieci. Wszyscy sprowadzani do Wielkiej Brytanii w ramach tego programu zostaną zwolnieni z normalnych wymogów dotyczących znajomości języka oraz zarobków oferowanych przez potencjalnego pracodawcę, choć nadal będą podlegać kontrolom bezpieczeństwa.





Wizy humanitarne

Otwarta zostanie też druga ścieżka przyjazdowa w postaci sponsorowanych wiz humanitarnych dla tych Ukraińców, którzy nie mają żadnych powiązań rodzinnych z Wielką Brytanią. Władze zezwolą lokalnym społecznościom, prywatnym sponsorom lub władzom lokalnym na sprowadzanie uchodźców do Wielkiej Brytanii na ich0 koszt. Osoby te będą mogły pracować, a sponsor zapewni im zakwaterowanie i wsparcie integracyjne.Patel powiedziała, że zarówno program rodzinny, jak i ścieżka sponsorowania pozwolą Ukraińcom mieszkać w Wielkiej Brytanii przez początkowe 12 miesięcy i będą oni mogli pracować oraz korzystać z usług publicznych.Premierocenił we wtorek, że do Wielkiej Brytanii przyjechać będzie mogło ponad 200 tys. osób, co jest liczbą dwukrotnie wyższą niż szacunki dotyczące przyjazdów przy poprzednich zasadach.