Rosyjskie dzieci zatrzymane... za protest przeciwko wojnie Putina

W Rosji trwają masowe protesty. Część społeczeństwa sprzeciwia się brutalnym napaściom wojsk Władimira Putina na Ukrainę. W Moskwie za protest przeciwko wojnie zatrzymano pięcioro dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

W czwartek, na rozkaz Władimira Putina, Rosja zaatakowała Ukrainę. Jej działania potępił świat, nakładając gospodarcze i personalne sankcje.



Protestują również Rosjanie. W kilkudziesięciu miastach trwają antywojenne protesty.



Podczas odbywających się od piątkowego wieczoru manifestacji i pikiet w Rosji zatrzymano ponad 6,5 tys. osób. Jednak ruchy opozycyjne, rozbite trwającymi już rok (od aresztowania Aleksieja Nawalnego) represjami, nie są w stanie zorganizować stałego protestu.



Media obiegła informacja, że w Moskwie za protest zatrzymano nawet pięcioro dzieci.



„Zostały zwolnione z aresztu dopiero po przybyciu prawnika” - poinformowała białoruska dziennikarka Hanna Liubakova.

In #Russia 6,817 people have been detained during anti-war actions since February 24 Another rally, the 6th one in a row, took place in St. #Petersburg on March 1. People chanted "No to War" and also gathered at subway stations in bedroom communities. pic.twitter.com/3G5cQnZBRq

#Russia In Moscow, five children between 7 and 11 have been detained for protesting against the war. They came to the Ukrainian embassy with parents. After a lawyer came, they were released from detention pic.twitter.com/qMFAwYUAKN