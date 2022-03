„Rosyjska agresja jest największym od dekad zagrożeniem bezpieczeństwa”

Rosyjska agresja jest największym od dekad zagrożeniem dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Wzywamy władze Rosji do wstrzymania działań militarnych i bezwarunkowego wycofania wojsk z całego terytorium Ukrainy – napisano w opublikowanej we wtorek wspólnej deklaracji szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



We wtorek w Łodzi odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego – Zbigniewa Raua, Annaleny Baerbock i Jean-Yvesa Le Driana.



„W najmocniejszych możliwych słowach potępiamy jawnie naruszającą Kartę Narodów Zjednoczonych i niesprowokowaną niczym inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę” – napisano w deklaracji. „Potępiamy również zaangażowanie Białorusi i wzywamy władzę w Mińsku do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań” – dodano.



„Pragniemy podkreślić nasze wsparcie dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Jesteśmy gotowi pomagać Ukrainie i Ukraińcom poprzez wsparcie finansowe, ekonomiczne, dostarczanie pomocy militarnej i humanitarnej” – zadeklarowali szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec.



Politycy wyrazili również poparcie dla wyrażanych przez Kijów aspiracji euroatlantyckich. „Popieramy zadeklarowaną przez NATO politykę otwartych drzwi oraz zarówno polityczną, jak i praktyczną współpracę Paktu z Ukrainą” – wskazano.

źródło: pap

„Popieramy szybką, zdecydowaną i jednogłośną reakcję Unii Europejskiej. Nieposiadające precedensu sankcje - koordynowane z naszymi sojusznikami i partnerami – są proporcjonalne do skali naruszeń prawa międzynarodowego oraz zasad europejskiego bezpieczeństwa; będą miały również długoterminowe konsekwencje dla Rosji” – podano, komentując unijną odpowiedź na rozpoczętą 24 lutego rosyjską inwazję na Ukrainę.Także we wtorek minister Baerbock w przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zarzuciła Rosji brutalny atak na porządek ustanowiony po II wojnie światowej, którą – jak przypomniała – wywołały nazistowskie Niemcy. Wskazała, że ład opierający się na prawie międzynarodowym, współpracy i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów ukształtował się dzięki ONZ, powołanej do życia, „by uchronić następne pokolenia przed plagą wojny”.– Rosja brutalnie naruszyła ten porządek. Dlatego też ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy i nie tylko Europy, ale nas wszystkich – podkreśliła niemiecka minister, dodając że wojna prowadzona przez Rosję „opiera się na oczywistych kłamstwach”.– Wojna rosyjska wyznacza początek nowej ery. Stanęliśmy w obliczu nowej rzeczywistości, a wymusił to na nas prezydent Putin – dodała.