Reżim Putina knebluje niezależne rosyjskie media

W rosyjskiej przestrzeni medialnej o wydarzeniach na Ukrainie coraz mniej jest miejsca dla informacji innych, niż przekaz Kremla. Rosyjskie władze systematycznie blokują internetowe strony niezależnych mediów. Jak informuje korespondent Polskiego Radia, niedostępne są radio Echo Moskwy i telewizja Deszcz.

Prokuratura Generalna Rosji uznała działalność dziennikarską Echa Moskwy i Telewizji Deszcz za ekstremistyczną i zażądała zablokowania stron internetowych tych redakcji. Wcześniej Rosja ograniczyła dostęp do portali społecznościowych.



Rosyjska prokuratura grozi także odpowiedzialnością karną mediom, ekspertom, komentatorom i działaczom obywatelskim, którzy wypowiadają opinie sprzeczne z linią Kremla.





Rosjanie odcięci od rzetelnych informacji

W ocenie zagranicznych korespondentów pracujących w Rosji. Z mediów, które mają wielu odbiorców, nadal dostępne są „Nowaja Gazieta” i portal Meduza.Właścicielei Instagrama oraz Google'a i YouTube'a ogłosili natomiast zablokowanie dostępu do rosyjskich mediów państwowych. Działania wymierzone między innymi w Russia Today i Sputnika zapowiedziały także Apple, Microsoft, Twitter oraz TikTok – donoszą amerykańskie agencje prasowe.Także sama Rosja wprowadziła nowe ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych, między innymi spowalniające działanie Twittera i częściowo blokujące dostęp do Facebooka. Przedstawiciele rosyjskich władz zarzucają zachodnim firmom technologicznym „podżeganie do wojny” i „dezinformację”.

Według Agencji Reutera Rosja od prawie roku utrudnia korzystanie z Twittera na urządzeniach mobilnych. To część szerszej kampanii na rzecz zacieśnienia kontroli nad internetem.



Firmom technologicznym grożą w Rosji także kary finansowe. W połowie lutego moskiewski sąd nałożył 3,5 mln rubli (około 46,2 tys. dolarów) grzywny na Google za nieusunięcie treści, które w Rosji uznano za zakazane.



To kolejne z serii działań zwiększających presję na przedstawicieli firm technologicznych w Rosji. Na Alphabet i Meta nałożono już szereg grzywien za nieusuwanie treści uznawanych przez Rosję za nielegalne.





Stowarzyszenie Agencji Prasowych (EANA) poinformowało w niedzielę o zawieszeniu członkostwa rosyjskiej państwowej agencji TASS w oczekiwaniu na decyzję o jej ewentualnym wykluczeniu, którą może podjąć tylko Zgromadzenie Ogólne EANA. Posunięcie uzasadniono drastycznym ograniczeniem wolności mediów wprowadzonym przez rosyjski rząd i tamtejszego regulatora rynku mediów Roskomnadzor. W sobotę prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał do usunięcia TASS z EANA oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją.



Ambasadorowie krajów UE zgodzili się na delegalizację w krajach Wspólnoty telewizji RT, dawniej Russia Today i Sputnika, tub propagandowych Kremla.