Biden: Putin myślał, że NATO nie zareaguje; mylił się [WIDEO]

Sześć dni temu Władimir Putin chciał zatrząść fundamentami wolnego świata, ale mocno się przeliczył – powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swojego pierwszego orędzia o stanie państwa. Jak dodał, Ukraińcy zainspirowali świat swym oporem. Zapewnił, że „siły amerykańskie będą bronić każdej ziemi sojuszniczej – całą swoją siłą”.

– Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców – powiedział Joe Biden. – Od prezydenta Zełenskiego po szeregowego Ukraińca – ich odwaga, brak strachu, determinacja inspiruje świat. Grupy obywateli blokujących czołgi swoimi ciałami. Wszyscy od studentów po emerytów broniących swojej ojczyzny – mówił prezydent, wzywając zebranych w Kongresie gości do zademonstrowania solidarności z Ukrainą.



Joe Biden wskazał, że Władimir Putin przelicytował. – Historia nauczyła nas, że kiedy dyktatorzy nie płacą ceny za swą agresję, powodują jeszcze więcej chaosu. Idą dalej, a koszty i zagrożenia dla Ameryki i świata rosną – przyznał. – Putin myślał, że Zachód i NATO nie odpowiedzą. I że może podzielić nas w kraju. Ale nie podzielił. Jesteśmy zjednoczeni. Putin się mylił, a my byliśmy przygotowani – zaznaczył.





Biden: Rosja zapłaci wysoką cenę za agresję

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR, TVP Info

Amerykański przywódca ogłosił również zamknięcie amerykańskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów w ślad za Unią Europejską i Kanadą. Dodał, że Ameryka zabierze się za oligarchów, zajmie ich domy i jachty, i zapewnił, że Rosja zapłaci wysoką cenę za agresję.– Dziś mówię do rosyjskich oligarchów i skorumpowanych przywódców, którzy kradli miliardy dzięki temu brutalnemu reżimowi: dość – ogłosił Biden, mówiąc o wprowadzonych w ostatnich dniach sankcjach wymierzonych w zajęcie majątku oligarchów. Zapowiedział też powołanie do życia w Departamencie Sprawiedliwości, która zbada łamanie przez nich prawa.Dodał, że restrykcje przeciwko Rosji już wywołały wstrząsający efekt. – Rosyjska gospodarka się chwieje, a odpowiedzialny za to jest sam Putin – oznajmił.Prezydent przyznał, że nadchodzące dni i tygodnie wojny będą dla Ukraińców bardzo ciężkie, ale zaznaczył, że nawet jeśli Rosja zdobędzie teren na polu bitwy, nigdy nie uda jej się podporządkować Ukrainy i zapłaci za to ogromną cenę. – Dumny naród ukraiński, który od 30 lat cieszy się niepodległością, nie pozwoli na to, by ktokolwiek cofnął ich kraj" z tej drogi – dodał.– Nasze siły nie idą do Europy, by walczyć na terytorium Ukrainy, ale by bronić naszych sojuszników NATO, w razie gdyby Putin zdecydował iść dalej na zachód – powiedział Biden. – Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium krajówpełną potęgą naszej wspólnej siły – dodał.