Wielki biznes wycofuje się z Rosji

United Airlines, Boeing, Ford, ExxonMobil to kolejne firmy, które zrezygnowały z prowadzenia interesów z rosyjskimi podmiotami bądź w Rosji w związku z agresją na Ukrainę.

Amerykański potentat paliwowy koncern ExxonMobil zapowiedział wycofanie się z eksploatacji jednego z największych pól naftowych w Rosji. Do tej pory wydobywał tam ropę w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą Rosja, Indie i Japonia.



„W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia rozpoczynamy proces wycofywania się z działalności i rozwoju przedsięwzięcia Sachalin-1” – napisano w oświadczeniu opublikowanym przez koncern.



W komunikacie ExxonMobil wyraził ubolewanie w powodu działań Rosji na Ukrainie i podkreślił, że nie zamierza angażować się w nowe zadania na terytorium Rosji. „Jesteśmy głęboko zasmuceni niewinnymi ofiarami i w pełni popieramy międzynarodową odpowiedź na działania Rosji” – napisano w oświadczeniu.



Wcześniej podobne kroki podjęły inne światowe koncerny paliwowe takie jak British Petroleum oraz Shell. Francuski Total poinformował, że nie wycofuje się z Rosji, ale nie będzie dokonywał inwestycji. Mastercard i Visa zablokowały możliwość płatności na terenie Rosji.

źródło: IAR, PAP

Ford poinformował z kolei, że zawiesza działalność w Rosji ze skutkiem natychmiastowym.„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni inwazją Rosji na Ukrainę i bezpieczeństwem narodu ukraińskiego. Ze skutkiem natychmiastowym Ford zawiesza działalność w Rosji do odwołania i podejmuje działania, wspierające Global Giving Ukraine Relief Fund” – napisał naszef amerykańskiego koncernu Ford Motor Company Jim Farley.Amerykański gigant lotniczy Boeing zawiesił wsparcie dla samolotów tej marki używanych w rosyjskich liniach lotniczych oraz swoją działalność w Moskwie. Powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.„Zawiesiliśmy swoje najważniejsze przedsięwzięcia w Moskwie i tymczasowo zamknęliśmy nasze biuro w Kijowie. Jednocześnie wstrzymujemy dostawy i wsparcie techniczne dla rosyjskich linii lotniczych” – poinformowało biuro prasowe Boeinga.Właściciele Facebooka i Instagrama oraz Google'a i YouTube'a ogłosili we wtorek zablokowanie dostępu do rosyjskich mediów państwowych. Działania wymierzone między innymi w Russia Today i Sputnika zapowiedziały także Apple, Microsoft, Twitter oraz TikTok – donoszą amerykańskie agencje prasowe.