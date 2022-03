Cichanouska: Polscy przyjaciele, dziękuję za waszą solidarność

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i pomocą w inwazji ze strony reżimu w Mińsku białoruska aktywistka Swiatłana Cichanouska wydała oświadczenie. Podziękowała w nim Polakom za solidarność.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Zawsze staliście po naszej stronie w walce Białorusinów o wolność, wolne wybory i prawo wyboru naszej przyszłości. Wiecie najlepiej, co to znaczy walczyć o swoją wolność. Polska droga do demokracji trwała ponad dekadę i była pokojowa” – napisała Swiatłana Cichanouska.



„Wybraliśmy tę samą drogę, by to osiągnąć. Jednak w tej walce już zginęło kilkunastu Białorusinów, tysiące zostało pozbawionych wolności, setki tysięcy byli zmuszeni opuścić Białoruś. Zwracam się do was w dramatycznym momencie, kiedy dyktator Łukaszenka rozważa wysłanie białoruskich żołnierzy na wojnę, której Białorusini nie popierają. Moi rodacy są przeciwni wojnie. W tej sytuacji wzywam Białorusinów do antywojennego protestu. Wzywam białoruskich żołnierzy, by nie jechali na Ukrainę. Wzywam białoruskie kobiety do zatrzymania i ratowania swoich mężów, synów i braci. Wzywam was, moi polscy przyjaciele, do solidarności z Ukraińcami i Białorusinami” – podkreśliła.



Wskazała, że „Łukaszenka nie jest Białorusią i Białorusini nie powinni ponosić odpowiedzialności za jego zbrodnie. Białorusini, którzy znaleźli w Polsce bezpieczną przystań, kontynuują nieustraszoną pracę na rzecz zmian”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

„Wiem, że niektórzy mogą poczuć złość i rozczarowanie w stosunku do Białorusinów, ale, proszę, nie dajcie się zwieść.. Dziennikarze, blogerzy, obrońcy praw człowieka, lekarze i sportowcy mieszkający w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych polskich miastach stoją za Ukrainą. Wielu białoruskich ochotników mieszkających w Polsce wspiera armię ukraińską i uchodźców. Tysiące Białorusinów mieszkających w Polsce dołącza do wieców solidarności z Ukrainą. Kochajmy się nawzajem. Nie pozwólmy dyktatorom nas poróżnić” – zaapelowała.