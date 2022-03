Pentagon: większość zgromadzonych rosyjskich wojsk jest już na Ukrainie

Rosjanie wprowadzili już na Ukrainę ponad 80 proc. skoncentrowanego wcześniej wzdłuż granic kraju potencjału wojskowego i przygotowują się do ataku na Kijów oraz Charków – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na źródła w Pentagonie.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Ukrinform podał, że – według informacji Pentagonu – zgromadzone na północy kraju wojska Rosji nie zbliżyły się znacząco do stolicy Ukrainy Kijowa.



Zdaniem Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych otaczające Charków rosyjskie wojska mogą użyć do ataku broni termobarycznej. Wyrzutnie zdolne do przenoszenia tego rodzaju bomb zidentyfikowano w pobliżu położonego na wschodzie Ukrainy miasta.





Atak na Chersoń

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Tymczasem portal Ukraińska Prawda, powołując się na relację dziennikarki Eryki Awdijewej przebywającej w mieście, poinformował, że w Chersoniu na południu Ukrainy przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej stoi rosyjski sprzęt wojskowy, aNa nagraniach miejskich kamer przemysłowych widać sprzęt wojskowy stojący przed budynkiem regionalnej administracji.Burmistrz Chersonia Igor Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza do zbierania setek zwłok i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Polityk wskazał, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy.Część z chersońskich ulic jest pozbawiona prądu i wody. Mieszkańcy blisko 290-tysięcznego miasta starają się nie opuszczać swoich domów. Sklepy są zamknięte.