Kolejna zbrodnia Rosjan. Ostrzelali budynek mieszkalny i szpital w Żytomierzu [WIDEO]

Bomby spadły właśnie na znajdujący się obok szpitala budynek mieszkalny, który doszczętnie zniszczony. Eksplozja wybiła wszystkie okna i wyważyła wszystkie drzwi szpitala – powiedział w środę w nocy burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn, cytowany przez agencję Ukrinform.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Na razie zginęły cztery osoby, w tym dziecko” – oznajmił doradca MSW Ukrainy Anton Heraszczenko na Telegramie. Jego zdaniem pocisk miał w zamierzeniu uderzyć w pobliską bazę 95. brygady lotniczej w Żytomierzu.



Według ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital.



Minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował na Facebooku, że siły rosyjskie zabiły anestezjolożkę, która wiozła do szpitala rannego siostrzeńca w wiosce Kuchary w obwodzie kijowskim.



Na nagraniu zamieszczonym przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku widać zastępy straży pożarnej przeszukujące rumowisko zniszczonego domu.



Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie wystrzelili ponad 400 pocisków rakietowych – poinformowała we wtorek stacja CNN, powołująca się na wysokiego urzędnika amerykańskiego rządu. Rosjanie wciąż nie mają całkowitej przewagi w powietrzu, ukraińska obrona przeciwlotnicza pozostaje silna – dodano.

Zhytomyr: 10 houses destroyed, 3 caught fire, windows smashed in city hospital. 2 killed, 3 wounded. Rescuers looking for survivors under rubble https://t.co/FNrcIeufeT via @UKRINFORM #Ukraine pic.twitter.com/yWVGq9x0gW

��Maternity home in Zhytomyr destroyed with ���� calibres.



If it’s not a genocide, what is that? pic.twitter.com/1zoMUywgf7