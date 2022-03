Ukraińskie wojsko namierzyło rosyjską kolumnę. Zniszczono setki pojazdów

Ukraińskie lotnictwo, oddziały wojska i obrony terytorialnej zniszczyły rosyjską kolumnę pojazdów wojskowych w pobliżu miasta Basztanka w obwodzie mikołajewskim – podały agencja Ukrinform i serwis „The Kyiv Independent”. Wskazano, że kolumna składała się z około 800 pojazdów.

O sukcesie poinformował Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej Mykoła Łukaszuk.



„Po południu (we wtorek – przyp. red.) otrzymaliśmy informację o rosyjskiej kolumnie wojskowej, zmierzającej w kierunku Krzywego Rogu z Baszki i składającej się z około 800 pojazdów kołowych. Nasi obrońcy zareagowali natychmiast, uniemożliwiając wrogowi wkroczenie do obwodu dniepropietrowskiego. Kolumna została zaatakowana z powietrza; okupanci mocno dostali” – przekazał.



Szef mikołajowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kim napisał w serwisie Telegram, że podczas tej operacji ukraińskie wojsko straciło tylko jeden śmigłowiec, a jego pilotom udało się przeżyć.

Look: The Aftermath of war in Bashtanka, Nikolaev region.#Nikolaev #Ukraine pic.twitter.com/nx8tSY5EzO