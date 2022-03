Bandycki atak Rosjan na dzielnice mieszkalne Kijowa

Rosjanie bombardują dzielnice mieszkalne Kijowa – informują władze Ukrainy i miejscowe media. Pociski spadają na dzielnice Rusaniwka, Kureniwka, Bojarka i na okolice lotniska Boryspol. Potężny wybuch słychać też było w jednym ze składów paliwa na obrzeżach miasta.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Wcześniej ministerstwo obrony Rosji zapowiadało, że będzie uderzać w cele wojskowe oraz wywiadowcze na terenie Kijowa i ostrzegło, by mieszkańcy opuścili swoje domy. Po południu zbombardowano wieżę telewizyjną w ukraińskiej stolicy. Zginęło pięć osób.



Pociski trafiły też w Babi Jar, były nazistowski obóz koncentracyjny. „Do świata: jaki cel ma powtarzanie od 80 lat »nigdy więcej«, jeżeli świat milczy, gdy bomba spada na to samo miejsce, Babi Jar? Co najmniej pięć osób zginęło. Historia się powtarza...” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





Odpowiedź Jad Waszem

źródło: PAP, IAR

Izraelskie Centrum Pamięci o Holokauście Jad Waszem potępiło rosyjski atak na Kompleks Memorialny Babi Jar w Kijowie.„Wzywamy społeczność międzynarodową do podjęcia skoordynowanych działań w celu ochrony cywilów, a także historycznych miejsc ze względu na ich niezastąpioną wartość dla badań, edukacji i upamiętniania Holokaustu” – podkreślono w komunikacie.Rosyjskie pociski spadały również na Charków. Przed południem zbombardowano centralny plac w mieście. Zginęło 10 osób.Wieczorem w mieście słychać było potężne eksplozje. Zniszczony został konsulat Słowenii. W położonym 30 km od Charkowa mieście Czuhujew doszło do ogromnego pożaru. Ostrzelano też Żytomierz.Ukraińskie władze twierdzą z kolei, że odbiły z rąk Rosjan miasto Mikołajów na południu Ukrainy. Prezydent Zełenski oskarżył Rosję o zbrodnie wojenne. Władze wysłały też pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.Wiadomo już, że pierwsze przesłuchanie w sprawie domniemanego rosyjskiego ludobójstwa w Ukrainie zaplanowano na 7-8 marca i że będzie ono transmitowane przez internet.