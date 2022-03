„Dobranoc Europo”. Emocjonalny wpis ukraińskiego parlamentu

Dobranoc Europo; kiedy śpisz, mali Ukraińcy strzegą twoich snów, stając się żywymi tarczami dla Unii Europejskiej przed rosyjską inwazją – napisano we wtorek wieczorem na twitterowym profilu Rady Najwyższej, ukraińskiego parlamentu.

Wiadomość ukraińskiego parlamentu opatrzono zdjęciami ukraińskich dzieci kryjących się w schronach przed rosyjskimi atakami, a także najmłodszych ofiar rosyjskiej agresji. Wpis opatrzono między innymi hasztagiem #StopPutin.



– To bardzo ważne mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem co my – powiedział z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Agencji Reutera opublikowanym we wtorek.



Zełenski powiedział w czasie wywiadu, że społeczność międzynarodowa powinna zrobić jeszcze więcej, w tym ustanowić strefę zakazu lotów nad jego ojczyzną.



NATO nie rozważa tej opcji, ponieważ aby ją egzekwować, potrzebna byłaby bezpośrednia konfrontacja z lotnictwem rosyjskim. – Tu nie chodzi o to, by wciągnąć kraje NATO w tę wojnę. Prawda jest taka, że każdy został w nią wciągnięty i z całą pewnością nie przez Ukrainę, tylko Rosję, która rozpętała wojnę na wielką skalę - podkreślił prezydent Ukrainy.

Good night #Europe. While you sleep, our little Ukrainians stand guard over your dreams, becoming a human shield for the #EU in the face of russian aggression.#StopPutin #StopRussianAggression #StandWithUkraine pic.twitter.com/uWIRYmrZFH — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 1, 2022