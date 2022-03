Ogromny wybuch pod Charkowem. Trwa exodus cywilów ze Lwowa

Nexta donosi o ogromnych wybuchu, do którego doszło prawdopodobnie w bazie lotniczej w Czugujewie, w pobliżu Charkowa. Z kolei korespondenci TVP Marcin Tulicki i Tomasz Grzywaczewski informują o exodusie cywilów ze Lwowa.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Wyjeżdżają kobiety, dzieci i osoby starsze. Oni nie mają jak fizycznie bronić swojego kraju. Na miejscu zostają mężczyźni – mówi w korespondencji dla TVP Info Tulicki.



– Miasto powoli staje się wymarłe, pozamykane są sklepy i restauracje, obowiązuje godzina policyjna – dodaje Grzywaczewski, uzupełniając, że we Lwowie wciąż znajduje się mnóstwo uchodźców z innych ukraińskich miast, które już dosięgnął bandycki atak wojsk rosyjskich.



– Ludzie starają się dostać do pociągów, które odjeżdżają do Przemyśla, każdy skład jest przepełniony – uzupełnia Tulicki.



Do zaciętych walk dochodzi na wschodzie Ukrainy. Kolejne godziny z silnym ostrzałem zmaga się obwód charkowski.

#wieszwiecej Polub nas

Nexta: Ogromna eksplozja w bazie lotniczej

źródło: nexta, tvp info

Nexta poinformowała, że do potężnej eksplozji doszło w kontrolowanej przez Ukraińców bazie lotniczej w Czugujewie. Miejscowość położona jest o 35 km na południowy wschód od Charkowa.Informacji o wybuchu nie potwierdziły ukraińskie władze ani agencje informacyjne.