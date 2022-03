Policja chce usunięcia Rosji z Interpolu; wnioskuje gen. insp. Szymczyk

Komendant Główny Polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił się do Sekretarza Generalnego Interpolu Jürgena Stocka z wnioskiem o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z członkostwa w tej organizacji.

Jak przekazała policja komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wobec braku akceptacji zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, zwrócił się do Sekretarza Generalnego Interpolu Jürgena Stocka z wnioskiem o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z członkostwa w tej organizacji.



– Interpol to elitarna instytucja, której zadaniem jest współpraca na arenie międzynarodowej w ściganiu przestępców, a w chwili obecnej Rosja nie daje rękojmi, że może te zadania wypełniać w sposób właściwy. Łamanie prawa i przestępstwa, do jakich dochodzi na terenie Ukrainy, świadczą o tym, że ta organizacja nie jest godna, aby być członkiem takiej instytucji – powiedział rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.



Wskazał, że jeszcze przed agresją na Ukrainę polska policja wskazywała na nadużywanie czerwonej noty interpolowskiej przez Rosję. – Była wydawana nie tylko w stosunku do najgroźniejszych przestępców, ale również wobec osób, które prowadziły działalność opozycyjną na terenie Rosji więc wykorzystywane były politycznie – wyjaśnił.