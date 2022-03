Sondaż. Ogromne poparcie dla działań PZPN i Ministerstwa Sportu

Pracownia Social Changes na zlecenie serwisu wpolityce.pl spytała Polaków, jak oceniają decyzję o bojkocie meczu reprezentacji Polski z Rosją w barażach o awans do mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Decyzję PZPN poparło 82 proc. pytanych.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Równie dużym poparciem (83 proc.) cieszyły się działania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. To on, po konsultacji z piłkarzami drużyny narodowej, zdecydował, że Polska nie będzie grać z Rosjanami. Zbudował też koalicję państw, które także odmówiły gry z powodu inwazji Rosji na Ukrainę.



We efekcie w poniedziałek UEFA i FIFA zdecydowały o zawieszeniu w prawach członka Federacji Rosyjskiej.”



Respondenci docenili także aktywność ministra sportu Kamila Bortniczuka, który mocno lobbował za tym, aby wykluczyć rosyjskich sportowców z innych międzynarodowych imprez.

